Paşalılar Mustafa Çalık Sokağın yeni halini çok beğendi

İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak’ta yarım asırlık kamulaştırma sorununun çözülmesinin ardından üst yapı çalışmalarında da sona geldi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Hürriyet’e Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan ve İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen eşlik etti.



BÖLGE HALKI ÇOK MEMNUN

Bölge sakinleri alanda çalışmaları inceleyen Başkan Hürriyet’e , ‘Başkanım 50 yıldır rüyayı gerçekleştirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Sokak çok güzel oldu’ dedi. Birçok bölge sakini Hürriyet’e teşekkür ederek sokağın yeni halini çok beğendiklerini ifade etti.



BAŞKAN HÜRRİYET SÜRECİ ANLATTI

Mustafa Çalık Sokak’ta açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, “Buranın 30 yıldır kamulaştırma sorunu vardı. Uzun yıllar kamulaştırılmadığı için çok eskimiş evler vardı bu alanda. Çok fazla göçmenin de yaşadığı ve güvenlik sorunlarının da yaşandığı bir bölgeydi burası. Muhtarımız bize talepte bulunuyordu. Bizde söz vermiştik bu sorunu çözeceğimize dair. 11 tane binanın burada kamulaştırma işlemini yaptık. Ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle yıkıma başladık. Üst yapısını da güzelleştirmeye başladık. Burayı estetik bir görünüme kavuşturuyoruz.



“ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLATTIK”

Burası çok geniş bir cadde oldu. Altyapısını da yeniledik buranın. Elektrik hatları değişti. Bizim güzel aydınlatma direklerimizi de yerleştiriyoruz. Kaldırımları da estetik bir şekilde oluşturduk. Bugün havalar bize müsaade edince asfalt çalışmasını başlattık. Ekiplerimiz çalışıyor. Aynı anda hem Mehmet Ali Paşa Mahallesinde hem de Kadıköy Mahallesinde çalışmalarımız devam ediyor.



“BURAYI PRESTİJLİ BİR SOKAK HALİNE GETİRECEĞİZ”

Tüm gücümüzle mahallelerimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Birçok sıkıntılara rağmen şikayet etmeden yolumuza devam ediyoruz. Kaynaklarımızı halk için kullanıyoruz. Bu kentin parasını bu kente harcıyoruz. Kendi ekipmanlarımız, kendi ekiplerimiz ve satın aldığımız kendi iş makinalarımızla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Asfalt çalışmasını bitirdikten sonra burayı da prestijli bir sokak hale getireceğiz. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz, süreci en başından beri takip etti.



“SOKAKLARIMIZIN KONFORUNU ARTTIRACAĞIZ”

İleride Bekirdere’de Mevlana Kültür Merkezi’ne çıkan sokağı da yapacağız. O bölgede de planlarımız var. Havai hatların yerin altına alınmadığı yerlerde bu hatları kendimiz var gücümüzle yerin altına almaya çalışacağız. Böyle güzel sokakların sayısını arttıracağız İnşallah. Yeni dönemde daha çok bu tarz işleri yapacağız. Sokaklarımızın konforunu arttıracağız. İnsanların kapısının önüne kadar olabildiğince prestijli sokakları yapmaya çalışacağız.



“ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE SONA ERECEK”

Çalışmalara dair bilgi aktaran Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, “Burada aslında ortasında binaların bulunduğu 2 dar sokak vardı. Kamulaştırma sonrasında yıkım işlemlerini gerçekleştirdik. Burada zemin düzenleme çalışmaları yaptık. Altyapı eksiklikleri vardı, onları giderdik. İstinat duvarları yaptık ve caddeyi genişlettik. Caddeyi daha ferah bir hale getirdik. Alana 400 ton PMT serimi gerçekleştirildi. 550 – 600 ton atacağız bugün. Kaldırımlar da bizim ekiplerimiz tarafından yapıldı. Mustafa Çalık Sokağı en kısa zamanda halkın kullanıma açacağız” ifadelerini kullandı.



“İZMİT’İN EN PRESTİJLİ SOKAĞI”

Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan ise çalışmalara ilişkin, “Mahallemiz adına, muhtarlığımız adına şükranlarımızı sunuyorum. Çok beğendim. Bu alan yıllardır adeta kangren olmuş bir alandı. Beklentiler vardı. Burası artık İzmit’in en prestijli sokağı oldu. Böyle bir örneği yok İzmit’te. İnsanlar burayı görmeye gelecekler. 2019 yılında Fatma Başkan bu caddeyi gezerken kendisine buranın eski halini gösterdim.



“PAŞA’YA YAPILMIŞ EN HAYIRLI İŞLERDEN”

2020’de başlanacaktı ama Koronavirüs’ten dolayı da ertelendi. Biz ‘Sayın başkan senede 1 bina istimlak etsek 5 sene de en azından 5 binayı istimlak etmiş oluruz’ dedik. Sağ olsun başkan 1 senede hepsini bitirdi. Bu çalışma bu mahalleye yapılmış en hayırlı hizmetlerin başında gelir. Mehmet Ali Paşa’nın muhtarı olarak onur duyarım. İnşallah darısı diğer mahallelerin diğer sokakların başına” dedi.