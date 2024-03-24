Karamürsel Bey işte bu hiç olmadı: 61-73

Erkekler Basketbol 2.Lig’de B Grubu’nda normal sezonu ikinci bitiren Karamürselbey SK, direkt Play-Off’a kalmıştı. Sarı-Lacivertli ekip, Play-Off son 16 tur maçında evinde İstanbulHıgcTouch takımını ağırladı. Karamürsel Spor Salonu’ndaki karşılaşma öncesinde Cemil Sandıkçı Orkestrası, taraftarlara konser verdi. Maçın ilk periyodunu 19-16, Karamürselbey takımı önde kapattı. İkinci periyodu 30-35, üçüncü periyodu 46-49 ve son periyodu 61-73 tamamlayan konuk İstanbul Higc Touch takımı sahadan galip ayrılarak, Play-Off’un ilk karşılaşmasında 1-0 öne geçti. Bu maçın rövanşı 28 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. Maçta 1-1’lik eşitlik halinde ise üçünü karşılaşma Nisan ayının ilk haftasında Karamürsel’de oynanacak.
TAŞÇI ÜZÜLDÜ
Karamürselbey Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Turgut Taşçı, “Play-Off serisine iyi başlamak istedik, ancak olmadı. İstanbul’da oynayacağımız ikinci karşılamayı kazanarak ,üçüncü maçımızı evimizde oynayıp, çeyrek final vizesi alacağız” dedi. Maç öncesinde taraftarlara ve rakip takım antrenörüne Karamürselbey atkısı veren Karamürselbey Spor Kulübü başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, taraftarlara, desteklerinden dolayı teşekkür etti. 31 Mart yerel seçimlerinde Karamürsel ilçe belediye başkanlığı ve meclis üye adayları da Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından YouTube üzerinden naklen yayınlanan maça gelerek, Karamürsel Bey Spor Kulübüne destek verdi.
Maçın hakemleri H. Kamil Takınyalıoğlu, Soner Türker ve Alihan Civelek zaman, zaman her iki takımın oyuncu ve teknik heyetlerinin itirazlarına muhatap olmasına karşın, maçın sonunda teşekkür edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.