Mustafa Destici'den Yeniden Refah Partisine 'Adaylarınızı çekin'

Yerel seçimlerin yapılması için artık son 1 haftalık zaman dilimine girildi. Tüm gözler İstanbul’a çevrilmişken megakent dışında seçim sonuçları merak edilen illerin başında Şanlıurfa yer alıyor.
AKP-DEM ve YRP’nin de kazanmaya yakın olduğu il olan Şanlıurfa’da, henüz yeni bir parti olmasına rağmen YRP’nin anket sonuçları ve geçtiğimiz günlerde 160 bin kişinin katıldığı iddia edilen Şanlıurfa mitingi siyaset arenasında oldukça ses getirdi.
YRP’nin dikkat çeken mitingi ve üye sayısındaki artışın ardından BBP lideri Mustafa Destici, Elazığ’da yaptığı konuşmada YRP’ye açıktan seslendi.
Kendi partilerinin kritik yerlerde aday çıkarmadığını ve bu sayede Cumhur İttifakına destek verdiklerini belirten Destici, Yeniden Refah’ın da kazanamayacakları yerlerde adaylarını geri çekerek Cumhur İttifakına destek olması gerektiğini şu sözler ile ifade etti:
Biz özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi kritik olan illerimizde büyük şehirlerimizde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki terör örgütünün partisinin kazanma ihtimali olan yarışmacı olan yerlerde biz hassasiyet gösterdik ve aday çıkarmadık.
Biz şimdi buradan başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere daha önce geçtiğimiz seçimlerde ittifakımızda bulunup da bugün kendi adaylarıyla seçime giren partilere de sesleniyoruz.
Diyoruz ki 'Buralarda kazanma ihtimaliniz yoksa adaylarınızı çekin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyin.' Doğrusu budur.
Yoksa diyelim ki Urfa'da, yani Yeniden Refah Partisi'nin alacağı oyla eğer Cumhur İttifakı'nı kaybeder ve terör örgütünün partisi kazanırsa, o zaman bu vebalin altından kalkmak kendileri açısından güç olur diye düşünüyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Sade Vatandaş - Merhum Muhsin Yazıcıoğlu patisinnin böyle bir konuma sokanları görseydi, herhalde bunlara en önce omurga dersi verirdi ! Son yıllardaki bütün partyilerdeki omurgasızlık gerçekten çok iğrenç boyutlara vardı !
Mesut - Lan oğlum destici misin nesin aptal kendini nerde ğörüyorsun bittin yok oldun kendine bak partiyi neye soktun ya
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.