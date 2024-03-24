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Bünyamin Çiftçi’ye Gümüşhanelilerden destek

AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, saha çalışmaları kapsamında dün Çayırova Gümüşhaneliler Derneği’nin misafiri oldu. Dernek önünde meşale ve konfetilerle karşılanan Çiftçi, yoğun coşku ve desteklerinden ötürü Gümüşhaneli hemşehrilerine teşekkür etti.

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Bünyamin Çiftçi’ye Gümüşhanelilerden destek mask

31 Mart Yerel Seçimleri’ne bir hafta kala, saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, hemşehri dernekleriyle buluşmaya ve onlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Son olarak Çayırova Gümüşhaneliler Derneği’ne ziyaret gerçekleştiren Bünyamin Çiftçi, burada Çayırova Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Güven Gürol ve dernek yönetimi tarafından meşale ve konfetilerle karşılandı. Derneğe kortej halinde yürüyen Çiftçi ve beraberindeki heyet ise Çayırovalıların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Camlarından ve balkonlarından Cumhur İttifakı heyetine desteklerini gösterdi. Programa Bünyamin Çiftçi’nin yanı sıra AKP Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, AKP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Orhan Keskin ve meclis üyesi adayları ile dernek üyeleri katılım gösterdi.

PROJELERİNİ ANLATTI

Çiftçi’yi dinlemeye gelen Gümüşhaneliler, derneği doldurdu. İlk olarak bir selamlama konuşması yapan Güven Gürol, AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi’nin yanında olduklarının altını çizdi. Sarıdede ve Akkuş’un konuşmalarının ardından, programda Çiftçi’nin görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar ve gelecek dönemde planladığı çalışmalara ilişkin bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Sinevizyonun ardından konuşma gerçekleştiren Çiftçi, projelerinden söz etti ve desteklerinden ötürü Gümüşhaneli hemşehrilerine teşekkür etti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çiftçi, “Bizleri her zaman olduğu gibi bugünde coşkuyla, muhabbetle karşılayan, samimiyetle ağırlayan hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

 

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24 Mar 2024 - 12:54 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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