- Siyaset

BÜYÜKAKIN VE TUTUŞ'TAN ORTAK PROJE: İzmit’e “Olimpik Yüzme Havuzu”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ile İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, yeni dönemde bazı ortak projeler de üretti. Bunlardan biri de İzmit Cephanelik bölgesinde “Olimpik Yüzme Havuzu”.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
BÜYÜKAKIN VE TUTUŞ'TAN ORTAK PROJE: İzmit’e “Olimpik Yüzme Havuzu” mask

ULUSLARARASI ÖLÇÜLERDE OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, bütün ilçelerde AKP İlçe Belediye Başkan Adaylarıyla ortak projeler üretti. Bunlardan biri de İzmit’te gerçekleşecek. İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un beyannamesinde de yer alan bu projeye göre İzmit Cephanelik mevkiinde olimpik Yüzme Havuzu yapılacak. Başkan Büyükakın, şehir merkezine oldukça yakın ve toplu yaşamın olduğu Cephanelik bölgesinde hayat bulacak olan projenin uluslararası müsabakalara uygun olacağını da kaydetti. Alanda olimpik yüzme havuzunun yanı sıra sosyal donatılar da yer alacak. Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, İl Seçim Koordinasyon Başkanı Av.Alper Doğan, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar önceki gün İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda dolaştı. Vatandaşlarla selamlaşıp, görüş ve dileklerini dinledi.
# seçim, AKP, ilçe, cumhuriyet, Şahin Talus, AKP Kocaeli

24 Mar 2024 - 12:56 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.401.336 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL