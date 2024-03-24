BAŞİSKELE’YE 124 MİLYON TL YATIRIM

YENİ ALTYAPI HATLARI

Kocaeli genelinde altyapı çalışmalarını başarıyla yürüten İSU Genel Müdürlüğü, abonelerine sağlıklı altyapı ve kaliteli hizmet sunma konusundaki yatırımlarına devam ediyor. 2023 yılında, Kocaeli'nin önemli cazibe merkezlerinden biri olan Başiskele ilçesinde altyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda, yeni içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları döşendi, içme suyu deposu inşa edildi ve dere ıslahı ile üstyapı çalışmaları yapıldı. İSU Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere Başiskele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

BAŞİSKELE’DE ALTYAPIYA 124 MİLYON TL YATIRIM

İSU Genel Müdürlüğü, 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde Başiskele ilçesinde önemli altyapı yatırımları gerçekleştirdi. Bu kapsamda, toplamda 59 bin 452 metre uzunluğunda yeni altyapı hattı imalatı yapıldı. İçme suyu için 33 bin 446 metre, kanalizasyon için 22 bin 96 metre ve yağmur suyu için 3 bin 910 metre uzunluğunda hat çalışmaları gerçekleştirildi. Başiskele ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar arasında, 126 metre uzunluğunda dere ıslahı da bulunurken bölgede bulunan 50 metreküp kapasiteli 1 adet prekast deponun bağlantı çalışmaları ise hızla devam ediyor. Altyapı çalışmaları kapsamında üstyapısı bozulan bazı bölgelerde asfaltlama çalışmalarını da gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü, bu kapsamda 1.022 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı yatırımları ile 2023 yılında Başiskele ilçesine 124 milyon Türk lirası yatırım yapıldı.

2024 YILINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

İSU Genel Müdürlüğü; 2024 yılı yatırım programı kapsamında birçok altyapı yatırımının devam ettiği Başiskele’de yeni içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, dere ıslah çalışmaları ve su deposu imalatları gerçekleştirecek. Mutlu Şehir Kocaeli vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kaliteli ve sağlıklı altyapı ile vatandaşların yüzünü güldürüyor.