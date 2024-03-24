AKP Derince’de sandık müşahitleri buluştu

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AKP Derince teşkilatları bu kez Sandık Müşahitleri Eğitim Programı’nda bir araya geldi. Yelken Kafe’de düzenlenen toplantı AKP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Saadettin Hülagü, Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

TEŞKİLAT ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Bir kez daha birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda 31 Mart’a kadar çalışmaların yoğun bir tempoda devam edeceği belirtildi. Hülagü ve Şirin de yaptıkları konuşmalarda özveriyle görev yapan teşkilat mensuplarına teşekkür etti.