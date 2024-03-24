AKP Derince’de sandık müşahitleri buluştu

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AKP Derince teşkilatları bu kez Sandık Müşahitleri Eğitim Programı’nda bir araya geldi. Yelken Kafe’de düzenlenen toplantı AKP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Saadettin Hülagü, Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.
TEŞKİLAT ÜYELERİNE TEŞEKKÜR
Bir kez daha birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda 31 Mart’a kadar çalışmaların yoğun bir tempoda devam edeceği belirtildi. Hülagü ve Şirin de yaptıkları konuşmalarda özveriyle görev yapan teşkilat mensuplarına teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.