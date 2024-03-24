Tuncay Seyahat aldığı ihalelerin hakkını veriyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en son geçtiğimiz yıl 523 araç kiralaması ihalesini de kazanan Tuncay Seyahat 2022 yılında 580 araçlık ihaleyi almıştı. Büyükşehir 19 yılda Tuncay Seyahat’e onlarca ihale verdi hatta geçtiğimiz yıl büyükşehrin açtığı araç kiralama ihalesini Eftal Turizm kazanmıştı . Ancak sonrasında Eftal Turizm’in Tuncay Turizm’in sahibinin oğluna ait olduğu ortaya çıkmıştı.

İŞ YERİNE BÜYÜKAKIN AFİŞİ

Tüm bu ihalelerin ardından bugün seçim sürecinde Başiskele’deki iş yerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün resimlerinin olduğu afişi iş yerini üzerine astı. Kendi tabelasını üstünü kapatacak şekilde asan Tuncay Seyahat’in bu hareketi dikkat çekti.