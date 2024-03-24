24 Mar 2024 - 13:23- Spor G:

ALTIN KİRAZ’IN MİMARI METİN ÖZKAN’DAN TARİHİ BİR ADIM DAHA!

Ülkenin markası haline gelen patentli Altın Kiraz Turnuvası’nın mimarı Fenerbahçe’nin eski Süper yıldızı Metin Özkan, 12’nci finalde, çarşamba günü, Efsane Kocaelispor’u Körfez Brunga tesislerinde bir araya getiriyor.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
ALTIN KİRAZ’IN MİMARI METİN ÖZKAN’DAN TARİHİ BİR ADIM DAHA! mask
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KİMLER VAR KİMLER, HER BİRİ AYRI EFSANE !

Altın Kiraz’ın mimarı Metin Özkan, son derece kritik; adeta 9 puanlık Göztepe maçı öncesi, başkan Recep Durul ve takıma tarihi doping yapıyor. Her biri ayrı bir efsane olan Bülent Baturman, Erhan Arslan, Kaptan-başkan Orhan Görsen (Yavaş), Osman Çakır, Soner Boz, Yaşar Altıntaş, Nuri Çolak, Faruk Yiğit (Mağara), Ramiz Soydaş, Zeki Kaya, Mustafa Çulcu, Engin Korukır (Piknik tüpü), Güvenç Kurtar (Bay Gol), Faruk Sarman (İzmitli Faruk), Murat Vatansever gibi isimler, Kocaelispor’a dev maç öncesi destek verecek.

İYİ Kİ VARSIN METİN ÖZKAN; HELAL OLSUN SANA!..

12.Altın Kiraz çok farklı bir organizasyon. Bunu bu kez de Kocaelispor’a en önemli destek anlamında bir kez daha görüyoruz. Yıllardır söylediğimiz ve yazdığımız tarihi tabloyu bir araya getirecek olan kentin önemli spor insanı Metin Özkan, kaos ortamında Kocaelispor’un titretip, kendine getireceği bir etkinliğe imza atıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Metin Özkan “Bu turnuvada çocuklarımıza bisiklet dağıtılıyor. Ramazan kolileri dağıtılıyor, bayram kıyafetleri alınıyor, spor paydaşları bir araya geliyor. Futbolun sadece skordan ibaret olmadığını, dostluğun ön planda tutulduğu bir organizasyon. Masöründen basınına, saha görevlisinden istatistikçisine tam profesyonel bir ekip ruhu var” derken heyecanını görmelisiniz. Biz de finalini merakla bekliyoruz. Gideceğiz. Teşekkürler Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası ve mimarı Metin Özkan. İYİ Kİ VARSIN…
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24 Mar 2024 - 13:23 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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