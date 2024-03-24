Recep Durul Kocaelisporlu gençlerle buluştu: Başkandan gençlere ‘Hazır olun!’ talimatı

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Kocaelispor Altyapıdan Sorumlu Yöneticisi Rafet Kırgız ve Kocaelispor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Aydın Günaydın ile Birlikte, Kocaelispor Futbol Akademisi’ni ziyaret etti. Başkan Durul, burada tüm genç futbolcularla bir araya gelerek istişare yaptı. Başkan Durul, Kocaelispor U19 Takımı’nın, Sarıyer ile oynayacağı müsabaka öncesinde, genç futbolculara, “ Her zaman yanınızdayız.” mesajı verdi. Durul: “ Kocaelispor ve Kocaeli Şehri olarak, tüm yönetim ve hocalarınızla birlikte, sizin için elimizden ne gelirse yapacağız. Başarılar diliyorum.” dedi.
VELİLERLE DE GÖRÜŞTÜ
Maçı izlemeye gelen velilerle de görüşen Durul, “ Hep birlikte armamıza destek olalım. Başarırsak birlikte başaracağız. Bunun için siz velilerimizden Kocaelispor’a destek olmanızı bekliyoruz. Armamıza, camiamıza, sevdamıza sahip çıkacağız. Bu yüzden sizler desteğe davet ediyorum. Hep birlikte başaralım.” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.