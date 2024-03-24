Recep Durul Kocaelisporlu gençlerle buluştu: Başkandan gençlere ‘Hazır olun!’ talimatı

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Kocaelispor Altyapıdan Sorumlu Yöneticisi Rafet Kırgız ve Kocaelispor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Aydın Günaydın ile Birlikte, Kocaelispor Futbol Akademisi’ni ziyaret etti. Başkan Durul, burada tüm genç futbolcularla bir araya gelerek istişare yaptı. Başkan Durul, Kocaelispor U19 Takımı’nın, Sarıyer ile oynayacağı müsabaka öncesinde, genç futbolculara, “ Her zaman yanınızdayız.” mesajı verdi. Durul: “ Kocaelispor ve Kocaeli Şehri olarak, tüm yönetim ve hocalarınızla birlikte, sizin için elimizden ne gelirse yapacağız. Başarılar diliyorum.” dedi.

VELİLERLE DE GÖRÜŞTÜ

Maçı izlemeye gelen velilerle de görüşen Durul, “ Hep birlikte armamıza destek olalım. Başarırsak birlikte başaracağız. Bunun için siz velilerimizden Kocaelispor’a destek olmanızı bekliyoruz. Armamıza, camiamıza, sevdamıza sahip çıkacağız. Bu yüzden sizler desteğe davet ediyorum. Hep birlikte başaralım.” dedi.