Siz menajerleri boş verin “Kocaeli’nin çocuğu herkese yeter!..”

LİSELİLER FİNALDE KAYBETTİ
Antalya’da düzenlenen Liseler Arası Erkekler Futbol Türkiye Şampiyonası’na, Hayrettin Gürsoy Lisesi damgasını vurdu. Turnuva boyunca rakiplerini tek tek eleyen genç futbolcularımız, finalde Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi ile karşılaştı. Kocaelili gençler bu maçı 3-0 kaybederek, turnuvayı 2. sırada bitirdi. Göğüslerinde Kocaelispor Arması taşıyan genç futbolcularımız, aldıkları bu büyük başarı ile şehrimizi bir kez daha gururlandırdı.
AKADEMİDEN KUTLAMA MESAJI
Kocaelispor Futbol Akademisi, genç futbolcularını kutladı. Yapılan açıklamada: “Antalya’da düzenlenen Liseler Arası Erkekler Futbol Türkiye Şampiyonası’nda üstün başarı göstererek Türkiye ikincisi olarak göğsümüzü kabartan, Kocaelispor altyapımızda yer alan sporcularımızın da bulunduğu Hayrettin Gürsoy Lisesi futbol takımı hocaları ve idarecilerini tebrik eder ve daha nice başarılara imza atmalarını temenni ederiz. Bravo Çocuklar, İzmit’in Çocuğu Herkese Yeter!” denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - İzmitin çocuğu herkeze yeterde okulun müdürü bu çocukların birtane maçına gitmişmi acaba bı sorun bakalım ona ne cevap verecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.