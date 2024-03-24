Siz menajerleri boş verin “Kocaeli’nin çocuğu herkese yeter!..”

LİSELİLER FİNALDE KAYBETTİ

Antalya’da düzenlenen Liseler Arası Erkekler Futbol Türkiye Şampiyonası’na, Hayrettin Gürsoy Lisesi damgasını vurdu. Turnuva boyunca rakiplerini tek tek eleyen genç futbolcularımız, finalde Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi ile karşılaştı. Kocaelili gençler bu maçı 3-0 kaybederek, turnuvayı 2. sırada bitirdi. Göğüslerinde Kocaelispor Arması taşıyan genç futbolcularımız, aldıkları bu büyük başarı ile şehrimizi bir kez daha gururlandırdı.

AKADEMİDEN KUTLAMA MESAJI

Kocaelispor Futbol Akademisi, genç futbolcularını kutladı. Yapılan açıklamada: “Antalya’da düzenlenen Liseler Arası Erkekler Futbol Türkiye Şampiyonası’nda üstün başarı göstererek Türkiye ikincisi olarak göğsümüzü kabartan, Kocaelispor altyapımızda yer alan sporcularımızın da bulunduğu Hayrettin Gürsoy Lisesi futbol takımı hocaları ve idarecilerini tebrik eder ve daha nice başarılara imza atmalarını temenni ederiz. Bravo Çocuklar, İzmit’in Çocuğu Herkese Yeter!” denildi.