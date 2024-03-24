“Göztepe maçında kapıları açın!”

BLOK CEZAMIZ VAR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, ikinci sırada bulunan Göztepe ile kritik maça çıkacak. Artık ikincilik için iddiası pek kalmayan temsilcimiz, üçüncülük için bu maçı kazanmak zorunda. En azından Play - Off finallerine kalmak isteyen temsilcimizde hedef, mutlak galibiyet. Yeşil - Siyahlılar, Tuzlaspor maçında blok kapatma cezası almış, Batı Numaralı Alt Tribün 112-113-114 ve Doğu Maraton Üst Tribün 301-302-303 numaralı bloklar kapatılmıştı. Bu bloklarda bileti bulunan taraftarların, bir sonraki iç saha maçı Göztepe maçında cezalı olmasına karar verilmişti. Blok kapatma cezaları üzerine sosyal medyada yüzlerce taraftar, stadyum kapılarının açılmasını ve tüm taraftarların içeri alınmasını istedi.