“Göztepe maçında kapıları açın!”

BLOK CEZAMIZ VAR
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, ikinci sırada bulunan Göztepe ile kritik maça çıkacak. Artık ikincilik için iddiası pek kalmayan temsilcimiz, üçüncülük için bu maçı kazanmak zorunda. En azından Play - Off finallerine kalmak isteyen temsilcimizde hedef, mutlak galibiyet. Yeşil - Siyahlılar, Tuzlaspor maçında blok kapatma cezası almış, Batı Numaralı Alt Tribün 112-113-114 ve Doğu Maraton Üst Tribün 301-302-303 numaralı bloklar kapatılmıştı. Bu bloklarda bileti bulunan taraftarların, bir sonraki iç saha maçı Göztepe maçında cezalı olmasına karar verilmişti. Blok kapatma cezaları üzerine sosyal medyada yüzlerce taraftar, stadyum kapılarının açılmasını ve tüm taraftarların içeri alınmasını istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.