24 Mar 2024 - 13:43 - Gündem

Kartepe Teleferik Hattı yarın hizmete başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Kartepe turizmi için büyük bir adım olarak nitelendirilen Kartepe Teleferik Hattı yarından itibaren halkın kullanımına açılacak. 25 Mart'ta halkın kullanımına açılacak olan Kartepe Teleferik Hattı 15 Nisan'a kadar ücretsiz hizmet verecek.