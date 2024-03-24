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Tarihte bugün: 24 Mart'ta neler yaşandı?

24 Mart tarihinde dünyada ve Türkiye’de birçok önemli olay yaşandı. İşte, 24 Mart’ta tarihte bugün meydana gelen olaylardan bazıları...

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Tarihte bugün: 24 Mart'ta neler yaşandı? mask

1923: Mustafa Kemal Paşa, Time dergisine kapak oldu.

1938: Cumhurbaşkanlığı yatı olarak satın alınan Savarona’ya, İngiltere’nin Southampton Limanı’nda törenle Türk bayrağı çekildi. 1 Haziran’da İstanbul’a getirilen Savarona, Dolmabahçe önüne demir attı. Atatürk, yatı gezerek incelemede bulundu.

2020: Yaz Olimpiyatları, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021’e ertelendi.

Bu olayların yanı sıra, 24 Mart tarihinde yaşanan diğer önemli gelişmeler arasında şunlar da bulunuyor:

1394: Timurlenk, Diyarbakır’ı işgal etti.

1721: Johann Sebastian Bach, Brandenburg Markizi Christian Ludwig için yazdığı ve daha sonraları Brandenburg Konçertoları olarak adlandırılan 6 konçertosunu sundu.

1882: Robert Koch, verem hastalığına neden olan mycobacterium tuberculosis adlı bakteriyi keşfettiğini duyurdu.
# oldu, TÜRK

24 Mar 2024 - 14:55 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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