Tarihte bugün: 24 Mart'ta neler yaşandı?

1923: Mustafa Kemal Paşa, Time dergisine kapak oldu.
1938: Cumhurbaşkanlığı yatı olarak satın alınan Savarona’ya, İngiltere’nin Southampton Limanı’nda törenle Türk bayrağı çekildi. 1 Haziran’da İstanbul’a getirilen Savarona, Dolmabahçe önüne demir attı. Atatürk, yatı gezerek incelemede bulundu.
2020: Yaz Olimpiyatları, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021’e ertelendi.
Bu olayların yanı sıra, 24 Mart tarihinde yaşanan diğer önemli gelişmeler arasında şunlar da bulunuyor:
1394: Timurlenk, Diyarbakır’ı işgal etti.
1721: Johann Sebastian Bach, Brandenburg Markizi Christian Ludwig için yazdığı ve daha sonraları Brandenburg Konçertoları olarak adlandırılan 6 konçertosunu sundu.
1882: Robert Koch, verem hastalığına neden olan mycobacterium tuberculosis adlı bakteriyi keşfettiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.