- Siyaset

“İzmit Yalova Otoyolu” projesi ile trafik yükü azalacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde yeni dönemde hayata geçirilecek “İzmit Yalova Otoyolu” projesi kentin güneyindeki trafiği rahatlatacak.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
“İzmit Yalova Otoyolu” projesi ile trafik yükü azalacak mask

TRAFİK RAHATLAYACAK, KONFOR ARTACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın yeni dönem projeleri arasında yer alan “İzmit Yalova Otoyolu” kentin güneyindeki trafiği tam anlamıyla rahatlatacak. Doç.Dr.Büyükakın’ın seçim beyanname programında “Kocaeli’nin güney yakası için hayati öneme sahip” dediği “İzmit Yalova Otoyolu” projesi, “Lojistik Köy” projesini anımsatıyor. Bu proje sayesinde D-130 Karayolu’ndaki trafik rahatlayacak, ulaşımda konfor artacak.

İLÇELERDEKİ TRANSİT TRAFİK YÜKÜ AZALACAK

İzmit Yalova Otoyolu projesi ile Karamürsel, Gölcük ve Başiskele’deki transit trafik yükü azalacak. Dev yatırımın uygulama projeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın projeyi yakından takip ediyor.

50 KİLOMETRESİ KOCAELİ SINIRINDAN GEÇECEK

Otoyol projesi; Karamürsel, Gölcük, Başiskele, Kartepe ve İzmit’i kapsayacak. Projenin 50 kilometresi Kocaeli sınırlarında yer alacak, toplam uzunluğu ise 65 kilometre olacak. Çalışmalar kapsamında 8 anayol köprülü kavşağı, 6 ilçe giriş kavşağı, 45 köprü, 6 tünel, ve 13 viyadük inşa edilecek.
# Kartepe, yeni, ilçe, proje, seçim, Başiskele

24 Mar 2024 - 15:06 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.401.336 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL