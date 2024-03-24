Zorunlu kış lastiği uygulaması o tarihte sona erecek

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticareti araçlarla zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak için seyahatlerde hayati görülen "zorunlu kış lastiği uygulaması" İstanbul'da 25 Kasım, Türkiye genelinde 1 Aralık tarihinde başlamıştı.

Kurala uymayanlara idari para cezasının kesildiği zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan Pazartesi günü sona eriyor.

KIŞ LASTİKLERİ YAZIN KULLANILDIĞINDA YOL TUTUŞUNDA AZALMA OLUYOR

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklara özel olarak üretildiği için yaz mevsiminde kullanıldığında özelliğini kaybediyor.

Sıcak havalarda lastikler daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara yol açıyor. Soğuk hava kullanıma göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor. Aynı zamanda araç hakimiyetini olumsuz yönde etkilerken yakıt tüketimi de artırıyor.

Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, çevreye daha fazla karbon salınımına yol açıyor.