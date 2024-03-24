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Hürriyet işitme engellileri unutmadı!

İzmit Belediye Başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet Yunus Emre Kültür Merkezi'nde proje tanıtım programını gerçekleştiriyor.

Cihat Polat
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Hürriyet işitme engellileri unutmadı! mask
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Programda Hürriyet'in işitme engellileri unutmaması dikkat çekti. Programda işitme engelliler için bir tercüman işaret dili ile konuşmaları aktardı
# dikkat

24 Mar 2024 - 15:12 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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