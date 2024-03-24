Programda Hürriyet'in işitme engellileri unutmaması dikkat çekti. Programda işitme engelliler için bir tercüman işaret dili ile konuşmaları aktardı
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Hürriyet işitme engellileri unutmadı!
İzmit Belediye Başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet Yunus Emre Kültür Merkezi'nde proje tanıtım programını gerçekleştiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.