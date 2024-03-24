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Gebze’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Gebze ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Gebze’de motosiklet kazası: 1 yaralı
Gebze’de motosiklet kazası: 1 yaralı
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Kaza, Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Z. idaresindeki 34 NV 5335 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yola savrulan M.Z., yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan M.Z., özel bir hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
# yeni, sağlık, kaza, acil

24 Mar 2024 - 15:44 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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