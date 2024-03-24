Gebze’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaza, Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Z. idaresindeki 34 NV 5335 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yola savrulan M.Z., yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan M.Z., özel bir hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.