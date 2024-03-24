İzmit Belediye Başkanı ve CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, seçimlere bir hafta kala projelerini anlattı. Bugün Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen proje tanıtım toplantısında Hürriyet geçmiş 5 yılda yaptığı projeleri anlatarak sunumuna başladı. Daha sonra vaatlerine geçen Başkan Hürriyet, yeniden başkan seçilmesi durumunda hayata geçirmeyi vaat ettiği projeleri anlattı.

YOĞUN KATILIM

Proje lansman toplantısında Kocaeli Milletvekilleri Özgür Harun Yıldızlı, Nail Çiler ve Muhip Kanko, İl Başkanı Bülent Sarı, KBB Başkan Adayı Atasoy Bilgin, TBMM eski Başkan Vekili Haydar Akar, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi eski Başkanı Hikmet Erenkaya, İl Eski Başkanları Cengiz Sarıbay, Keramettin Gençtürk, Eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker, Eski Saraybahçe Belediye Başkanı Metin Alan, Eski İzmit İlçe Başkanları Alpaslan Seymen, Hakan Çakar, Selman Yıldırım, Saffet Koşar, STK Temsilcileri, Mahalle Muhtarları ve İzmitliler katıldı.

RANT BELEDİYECİLİĞİ GİTTİ HALK BELEDİYECİLİĞİ GELDİ

Programda ilk konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, “Başkanımız hem geçmiş 5 yılı hem de önümüzdeki 5 yılı özetleyecektir. İzmit’te rant belediyeciliği gitti, halk belediyeciliği geldi. Cemaatler değil halk payını aldı. Sosyal yaşamda imtiyazlı kişilere değil vatandaşlara verildi. Bunlar yapılırken başkanımızın yaşadığı bir sıkıntı vardı. Meclis çoğunluğu sıkıntısı meclis çoğunluğunu önemini çok iyi ifade etmemiz gerekiyor. Sloganımızı da buna göre belirledik. Rantın değil halkın belediyesi sloganıyla çıktığımız bu yolda daima ileri” dedi.

CİHAT POLAT- AYGÜN BAŞ