Derince’den Taner Gülleri ile plakayı yazdı: 4-1

DÜZCE VE SARIYER KAYBETTİ, DERİNCE ATEŞ HATTINDAN ÇIKTI
Sahasında Fethiyespor’u konuk eden Belediye Derincespor bu maçı kesinlikle kazanması gerekiyordu. Derince, kazanması gereken maçı 4 golle aldı. 9. dakikada perdeyi Melik Derin açtı. 22. dakikada Selçuk Alibaz durumu eşitledi. 29’da sahneye çıkan Taha Aydınlı, Derince’yi 2-1 öne geçirdi. İlk golü atan Melik Derin 47. dakikada bir kez daha fileleri sarstı ve Belediye Derince soyunma odasına 3-1 önde girdi. İkinci yarı daha dengeli bir oyun oynanırken, 95. dakikada Okan Baydemir skoru belirleyen golü attı. Derince, sahasında Fethiyespor’u 4-1 mağlup etti. Düzcespor, Somaspor’a 2-0, Sarıyer ise Menemen FK’ya 4-2 mağlup oldu. Temsilcimiz aldığı 3 puanla, ateş hattındaki bu iki rakibinin önüne geçti. Puanını 31’e çıkaran Derince, 15. sıraya yükseldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.