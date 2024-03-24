Derince’den Taner Gülleri ile plakayı yazdı: 4-1

DÜZCE VE SARIYER KAYBETTİ, DERİNCE ATEŞ HATTINDAN ÇIKTI

Sahasında Fethiyespor’u konuk eden Belediye Derincespor bu maçı kesinlikle kazanması gerekiyordu. Derince, kazanması gereken maçı 4 golle aldı. 9. dakikada perdeyi Melik Derin açtı. 22. dakikada Selçuk Alibaz durumu eşitledi. 29’da sahneye çıkan Taha Aydınlı, Derince’yi 2-1 öne geçirdi. İlk golü atan Melik Derin 47. dakikada bir kez daha fileleri sarstı ve Belediye Derince soyunma odasına 3-1 önde girdi. İkinci yarı daha dengeli bir oyun oynanırken, 95. dakikada Okan Baydemir skoru belirleyen golü attı. Derince, sahasında Fethiyespor’u 4-1 mağlup etti. Düzcespor, Somaspor’a 2-0, Sarıyer ise Menemen FK’ya 4-2 mağlup oldu. Temsilcimiz aldığı 3 puanla, ateş hattındaki bu iki rakibinin önüne geçti. Puanını 31’e çıkaran Derince, 15. sıraya yükseldi.