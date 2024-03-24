5 YILDA SOSYAL BELEDİYECİLİKLE HALKIMIZA NEFES ALDIRDIK
Ercan’ın ardından konuşan CHP İl Başkanı Bülent Sarı, “Sevgili İzmitliler, son 5 yılda, sosyal demokrat belediyecilikle şehrimize nefes aldırdık. 5 yıl boyunca sevgili Fatma Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeciliğinin nasıl olduğunu tüm Kocaeli’ye yeniden hatırlattı. Bugün gittiğimiz her ilçede yeniden, sosyal demokrat belediyeciliğin bu kadar güçlü şekilde talep edilmesi, bunun en büyük ispatıdır. Bu nedenle Tahir Bey, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, velisi olduğu adayı mağlubiyetten kurtaramayacak ve halkın zaferini engelleyemeyecektir.İzmit, 5 yıldır meclisi çalışamaz hale getiren bu kişinin adını çok iyi bilirken, bunun üstüne bir de Kendi adayı seçilmezse Vatandaşını hizmet etmemekle tehdit eden Tahir Büyükakın’ı da gayet iyi tanımaktadır. Buradan Tahir Bey’e de velisi olarak yanında gezdirdiği kişiye sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın, Halkımızı ne kadar tehdit ederseniz edin Ne kadar yalan söylerseniz söyleyin. 31 Mart’ta hem İzmit’te hemde Büyükşehirde büyük Zaferimizi asla engellemeyeceksiniz” şeklinde konuştu.
CİHAT POLAT- AYGÜN BAŞ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.