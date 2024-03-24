SENDE AÇ KARDEŞİM

Sarı’nın ardında konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, “15 milyon 800 emekli var. Bu seçimin kaderini emekliler belirleyecek. Emeklilere 10 bin TL yetmez en az asgari ücret kadar para almaları gerekiyor. Emekliye gelince para yok, Suriyeli var, Afganlıya var. Genel Başkanımız her mitingde emeklinin hakkını savunuyor. Emeklinin genel başkanı oldu. Kocaeli’nin birçok sorunu var. Bunların vatandaşla ilgili düşüncesi yok akılları fikirleri millet bahçesi kaç tane ilçe de tiyatro var. İzmit’te Fatma Başkana oy vermek için birçok sebep var. Dediler seçime 10 gün kala kent lokantası açılmış yani ne olmuş senin ne derdin var kent lokantasıyla, sende aç. İzmitli vatandaşlarımız kime oy vereceğini iyi biliyor. İktidar sahibi arkadaşlar gece tansiyon hapı alsınlar çünkü 31 Mart’ta kullanmak zorunda kalacaklar” ifadelerine yer verdi.

CİHAT POLAT-AYGÜN BAŞ