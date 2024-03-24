SENDE AÇ KARDEŞİM
Sarı’nın ardında konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, “15 milyon 800 emekli var. Bu seçimin kaderini emekliler belirleyecek. Emeklilere 10 bin TL yetmez en az asgari ücret kadar para almaları gerekiyor. Emekliye gelince para yok, Suriyeli var, Afganlıya var. Genel Başkanımız her mitingde emeklinin hakkını savunuyor. Emeklinin genel başkanı oldu. Kocaeli’nin birçok sorunu var. Bunların vatandaşla ilgili düşüncesi yok akılları fikirleri millet bahçesi kaç tane ilçe de tiyatro var. İzmit’te Fatma Başkana oy vermek için birçok sebep var. Dediler seçime 10 gün kala kent lokantası açılmış yani ne olmuş senin ne derdin var kent lokantasıyla, sende aç. İzmitli vatandaşlarımız kime oy vereceğini iyi biliyor. İktidar sahibi arkadaşlar gece tansiyon hapı alsınlar çünkü 31 Mart’ta kullanmak zorunda kalacaklar” ifadelerine yer verdi.
CİHAT POLAT-AYGÜN BAŞ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.