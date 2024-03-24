"İKİ BAYRAMI BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ"

Yıldızlı’nın ardından konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ise, “Bahar’ın gelişini kutladık birkaç gün önce 31 Mart’ta bunu taçlandırmaya hazır mısınız? Biz İzmit’in dışında Fatma Hanım’ın başarılarını duyuyoruz. Bu bizi gururlandırıyor. Kadınlarımıza çok iş düşüyor. Kadının elinin değdiği yerde rahmet vardır, bereket vardır. Hem birlikte olmak zorundayız. Mustafa Kemal’in dediği gibi gelecek nesiller bizim için çok önemli. Değişim anahtarı İzmit’te. Biz de size söz veriyoruz. İzmit dışında Derince, Karamürsel, Körfez ve Kandıra bizim. 31 Mart’ta bu sonuçları hem birlikte kutlayacağız. Ramazan Bayramı ve 31 Mart zaferimizi birlikte kutlayacağız” dedi.
CİHAT POLAT-AYGÜN BAŞ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.