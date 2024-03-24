"İKİ BAYRAMI BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ"

Yıldızlı’nın ardından konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ise, “Bahar’ın gelişini kutladık birkaç gün önce 31 Mart’ta bunu taçlandırmaya hazır mısınız? Biz İzmit’in dışında Fatma Hanım’ın başarılarını duyuyoruz. Bu bizi gururlandırıyor. Kadınlarımıza çok iş düşüyor. Kadının elinin değdiği yerde rahmet vardır, bereket vardır. Hem birlikte olmak zorundayız. Mustafa Kemal’in dediği gibi gelecek nesiller bizim için çok önemli. Değişim anahtarı İzmit’te. Biz de size söz veriyoruz. İzmit dışında Derince, Karamürsel, Körfez ve Kandıra bizim. 31 Mart’ta bu sonuçları hem birlikte kutlayacağız. Ramazan Bayramı ve 31 Mart zaferimizi birlikte kutlayacağız” dedi.

CİHAT POLAT-AYGÜN BAŞ