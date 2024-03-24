FATMA HANIMA YENİDEN KAZANDIRALIM

Çiler’in ardından söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, “Gabar’da 37 bin varil petrol çıkıyormuş, bunu 40 bin varile çıkaracaklarmış. Sen bunu külahıma anlat. Çocuklar bir külah dondurma alamıyor. 90 yaşındaki teyzem et alamıyor. Türkiye böyle gerçeklerle karşı karşıya iken uçuyoruz kaçıyoruz diyemezsiniz. Biz dolaşıyoruz gittiğimiz her yerde İzmitlilerle karşılaşıyoruz. İzmitliyim deyince oyumuz size diyorlar. Güçlü bir meclise ihtiyacımız var. Fatma Hanım’a yeniden kazandıralım” dedi.

CİHAT POLAT-AYGÜN BAŞ