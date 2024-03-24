FATMA HANIMA YENİDEN KAZANDIRALIM
Çiler’in ardından söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, “Gabar’da 37 bin varil petrol çıkıyormuş, bunu 40 bin varile çıkaracaklarmış. Sen bunu külahıma anlat. Çocuklar bir külah dondurma alamıyor. 90 yaşındaki teyzem et alamıyor. Türkiye böyle gerçeklerle karşı karşıya iken uçuyoruz kaçıyoruz diyemezsiniz. Biz dolaşıyoruz gittiğimiz her yerde İzmitlilerle karşılaşıyoruz. İzmitliyim deyince oyumuz size diyorlar. Güçlü bir meclise ihtiyacımız var. Fatma Hanım’a yeniden kazandıralım” dedi.
CİHAT POLAT-AYGÜN BAŞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.