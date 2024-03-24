"Bunlar kimseyi düşünmüyor, sadece kendi müteahhitlerini düşünüyor"

FATMA BAŞKANLA GÜÇLÜ BİR MECLİS

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Atasoy Bilgin konuşmasında şunları söyledi, “Yatırım kalemleri ayırmışlar, bunu ilçelere bölmüşler. Büyükşehir Belediyesi yatırımların yüzde 43’ünü İzmit’te yapmışlar. İzmit’in bütçesi belli bunlar Fatma Başkan’la yarışıyorlar. Baktığınızda kayda değer bir yatırım yapılmamış. Büyükşehir diyor ki biz bu kenti depreme hazırlayacağız. Aradan yıllar geçmiş şu ana kadar hiçbir şey yapılmamış. 20 yıldır yaptıkları gibi hikâye anlatıyorlar. Bu kentte birçok şey yaptık. Bu kentin birçok sorunu çözük. Yine olduğu gibi biz geleceğiz ulaşım sorununu ve deprem sorununu çözeceğiz. Bu kentin bir diğer sorunlarında bir tanesi de yoksulluk ama baktığımız iktidar sahipleri bu sorunu çözmek için hiçbir şey yapmadılar. Emeklileri düşünmüyorlar, kadınları, gençleri düşünmüyorlar. Bunlar kendi müteahhitlerini düşünüyor. Geldiğimiz günün sabahı suyu yüzde 50 indireceğiz. Hükümet sizde büyükşehir sizde vatandaşların yararına bir tane söz verin. Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki Kongre Merkezi yaptık. Gözüne dizine dursun diyor. Bize diyor ki bunu birçok ilçede yapın kültür sanat faaliyetleri gerçekleştirin. Siz vizyonsuzsunuz. Bu kenti yönetecek kişi 20-30 sene sonrasını düşünerek iş yapmalı. Biz geldiğimizde 0-4 yaş arası çocuğu olan annelerin ulaşımını ücretsiz yapacağız. İzmit’te Fatma Başkan güçlü bir meclis ile bu kentte sosyal belediyeciliği gerçekleştireceğiz”

CİHAT POLAT-AYGÜN BAŞ