Başkan Hürriyet: “Rant için değil halka hizmet için çalıştık”

CİHAT POLAT-AYGÜN BAŞ

İzmit Belediye Başkanı ve CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, seçimlere bir hafta kala projelerini anlattı. Bugün Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen proje tanıtım toplantısında Hürriyet geçmiş 5 yılda yaptığı projeleri anlatarak sunumuna başladı. Daha sonra vaatlerine geçen Başkan Hürriyet, yeniden başkan seçilmesi durumunda hayata geçirmeyi vaat ettiği projeleri anlattı.

YOĞUN KATILIM

Proje lansman toplantısında Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler ve Mühip Kanko, İl Başkanı Bülent Sarı, KBB Başkan Adayı Atasoy Bilgin, TBMM eski Başkan Vekili Haydar Akar, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi eski Başkanı Hikmet Erenkaya, İl Eski Başkanları Cengiz Sarıbay, Keramettin Gençtürk, Eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker, Eski Saraybahçe Belediye Başkanı Metin Alan, Eski İzmit İlçe Başkanları Alpaslan Seymen, Hakan Çakar, Selman Yıldırım, Saffet Koşar, STK Temsilcileri, Mahalle Muhtarları ve İzmitliler katıldı.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

Lansman toplantısında konuşan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet 5 yılda yaptığı hizmetlerden bahsetti. Hürriyet konuşmasında şunları söyledi, “Bir tarafımız eksik kalmıştı o da mecliste çoğunluğumuzun olmaması. Hep bir çözüm bulmaya çalıştık. Hep bir şekilde çözmeye çalıştık. Kavga ede ede mücadele ede ede çalıştık. Doğru olan için, millete hizmet etek için kavga etmek gerekiyorsa ederim. Bu mücadelede ne gerekiyorsa yaparım 5 yıldır alnımızın akıyla rant değil halka hizmet eden bir anlayışla çalıştık. En temiz en düzgün en şeffaf şekilde 20 yıldır yapılmayanı yapmaya çalıştık. Biz göreve geldiğimize belediyenin bütçesi 300 milyondu. Borcumuz resmi olarak 250 milyondu. Şikâyet etmedik. Bize kalan 50 milyon para. Ne ödenir bu parayla maaş mı ödenir hizmet mi yapılır. Ama çok şükür hepsini ödemeyi başardık, yüze 80 borçla aldığımız belediyemizin borç durumunu yüze 40’a kadar düştürmeyi başardık. Üzerine bir dünya da yatırım yaptık. Çatı çatır ödedik borçların hepsini. Yıllardır bu ili 13-0 yönetenler borcu ödemezken, borcu da devraldık. Göreve geldiğimizden bu yana 4. Kreşimizi açmak üzereyiz. 1 kütüphanemiz yoktu, 2 tane kocaman kütüphane açmak nasip oldu. Kocaman bir aş evi açmayı başardık. 13 bin kişiye sosyal yardım yapar hale geldi.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLIYORUZ

İzmir ve Elâzığ depremlerinde sizi en iyi biz ağırlarız dedik. Kahramanmaraş’ta sosyal donatı alanları, konteyner kentler kurduk. Hala daha elimizi çekmedik yardım yapmaya devam ediyoruz. Birçok hizmeti sunmaya çalıştık. Bu ekonomik krize rağmen 2024 Mart’ta dolar 32.42 iken varlık oranımızı 2 buçuk milyara kadar arttırmayı başardık. Kocaman bir sanat akademisini kurmayı başardık. Bir sanat fabrikasına çevirdik. Tiyatromuz, müzik kurslarımız ve spor salonlarımızla fabrikaya dönüştürdük. Devlet okullarına personel desteği sağladık, kadın istifhamını destekledik, 2000’e yakın kadın çok ciddi para kazanır hale geldi. Kocaeli’de ilin ve tek Otizm Merkezi’ni açtık. Çınar akademi bizim gözbebeğimiz, profesyonel bir dershane. Her şey ücretsiz, eğitimde fırsat eşitliği sağlıyoruz

BORCU YÜZDE 80‘DEN YÜZDE 40’A DÜŞÜRDÜK

CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bir tarafımız eksik kalmıştı o da mecliste çoğunluğumuzun olmaması. Hep bir çözüm bulmaya çalıştık. Hep bir şekilde çözmeye çalıştık. Kavga ede ede mücadele ede ede çalıştık. Doğru olan için, millete hizmet etek için kavga etmek gerekiyorsa ederim. Bu mücadelede ne gerekiyorsa yaparım 5 yıldır alnımızın akıyla rant değil halka hizmet eden bir anlayışla çalıştık. En temiz en düzgün en şeffaf şekilde 20 yıldır yapılmayanı yapmaya çalıştık. Biz göreve geldiğimize belediyenin bütçesi 300 milyondu. Borcumuz resmi olarak 250 milyondu. Şikâyet etmedik. Bize kalan 50 milyon para. Ne ödenir bu parayla maaş mı ödenir hizmet mi yapılır. Ama çok şükür hepsini ödemeyi başardık, yüze 80 borçla aldığımız belediyemizin borç durumunu yüze 40’a kadar düştürmeyi başardık. Üzerine bir dünya da yatırım yaptık. Çatı çatır ödedik borçların hepsini. Yıllardır bu ili 13-0 yönetenler borcu ödemezken, borcu da devraldık. Göreve geldiğimizden bu yana 4. Kreşimizi açmak üzereyiz. 1 kütüphanemiz yoktu, 2 tane kocaman kütüphane açmak nasip oldu. Kocaman bir aş evi açmayı başardık. 13 bin kişiye sosyal yardım yapar hale geldi.

2000’E YAKIN KADINA İSTİHDAM SAĞLADIK

İzmir ve Elâzığ depremlerinde sizi en iyi biz ağırlarız dedik. Kahramanmaraş’ta sosyal donatı alanları, konteyner kentler kurduk. Hala daha elimizi çekmedik yardım yapmaya devam ediyoruz. Birçok hizmeti sunmaya çalıştık. Bu ekonomik krize rağmen 2024 Mart’ta dolar 32.42 iken varlık oranımızı 2 buçuk milyara kadar arttırmayı başardık. Kocaman bir sanat akademisini kurmayı başardık. Bir sanat fabrikasına çevirdik. Tiyatromuz, müzik kurslarımız ve spor salonlarımızla fabrikaya dönüştürdük. Devlet okullarına personel desteği sağladık, kadın istifhamını destekledik, 2000’e yakın kadın çok ciddi para kazanır hale geldi. Kocaeli’de ilin ve tek Otizm Merkezi’ni açtık. Çınar akademi bizim gözbebeğimiz, profesyonel bir dershane. Her şey ücretsiz, eğitimde fırsat eşitliği sağlıyoruz”