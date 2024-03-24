Darıca kredilerini tüketti, ateş hattına yaklaştı: 1-2

ÜST ÜSTE 4. MAĞLUBİYET
Darıca Gençlerbirliği, sahasında Tepecikspor ile mücadele etti. Konuk ekip Tepecik, 12. dakikada Abdurrahman Emek ile golü buldu. 25. dakikada penaltı kazanan temsilcimiz Darıca, skoru Faik Kartal Duran’ın attığı golle eşitledi. İlk devre 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın 65. dakikasında Tepecikspor, Yasin Kargı ile bir kez daha öne geçti. Karşılaşma Tepecikspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. 4 hafta üst üste puan kaybı yaşayan Darıca, ateş hattına bir adım daha yaklaştı. 12. sırada bulunan Darıca’nın 19 puanı bulunuyor. Ateş hattında bulunan Akhisar’ın 19, Bayburt Özel İdare’ nin 18 ve Sivas Dört Eylül’ün ise 16 puanı var. Darıca Haftayada kaybeder ve bu saydığımız rakipleri kazanırsa bir anda kendisini son sırada bulabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.