Darıca kredilerini tüketti, ateş hattına yaklaştı: 1-2

ÜST ÜSTE 4. MAĞLUBİYET

Darıca Gençlerbirliği, sahasında Tepecikspor ile mücadele etti. Konuk ekip Tepecik, 12. dakikada Abdurrahman Emek ile golü buldu. 25. dakikada penaltı kazanan temsilcimiz Darıca, skoru Faik Kartal Duran’ın attığı golle eşitledi. İlk devre 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın 65. dakikasında Tepecikspor, Yasin Kargı ile bir kez daha öne geçti. Karşılaşma Tepecikspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. 4 hafta üst üste puan kaybı yaşayan Darıca, ateş hattına bir adım daha yaklaştı. 12. sırada bulunan Darıca’nın 19 puanı bulunuyor. Ateş hattında bulunan Akhisar’ın 19, Bayburt Özel İdare’ nin 18 ve Sivas Dört Eylül’ün ise 16 puanı var. Darıca Haftayada kaybeder ve bu saydığımız rakipleri kazanırsa bir anda kendisini son sırada bulabilir.