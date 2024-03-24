30 bin araç kapasiteli ‘OTOPARK’ müjdesi!

28 BİN KAPASİTELİ OTOPARKLAR YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer alan projelerden biri de kentin farklı noktalarına yapılacak otoparklar. Son 5 yılda 28 bin araç kapasiteli otoparklar oluşturan ve vatandaşın kullanımına açan Büyükşehir, yeni dönemde de çalışmalarına devam edecek.

YENİ DÖNEMDE TIR PARKI DA YAPILACAK

Bu kapsamda Kocaeli genelinde; açık, kapalı, çok katlı ve mekanik olmak üzere yeni otoparklar yapılacak. 2024-2029 yılları arasında gerçekleşecek çalışmalarla 30 bin araç kapasiteli otoparklar ve 3 bin 500 Tır kapasiteli otoparklar inşa edilecek. Yeni otoparkların yerleri belirlenmiş durumda.