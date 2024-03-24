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30 bin araç kapasiteli ‘OTOPARK’ müjdesi!

Kocaeli’deki otopark ihtiyacını karşılamak için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yeni dönemde 30 bin araç kapasiteli otoparklar yapılacak.

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30 bin araç kapasiteli ‘OTOPARK’ müjdesi! mask

28 BİN KAPASİTELİ OTOPARKLAR YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer alan projelerden biri de kentin farklı noktalarına yapılacak otoparklar. Son 5 yılda 28 bin araç kapasiteli otoparklar oluşturan ve vatandaşın kullanımına açan Büyükşehir, yeni dönemde de çalışmalarına devam edecek.

YENİ DÖNEMDE TIR PARKI DA YAPILACAK

Bu kapsamda Kocaeli genelinde; açık, kapalı, çok katlı ve mekanik olmak üzere yeni otoparklar yapılacak. 2024-2029 yılları arasında gerçekleşecek çalışmalarla 30 bin araç kapasiteli otoparklar ve 3 bin 500 Tır kapasiteli otoparklar inşa edilecek. Yeni otoparkların yerleri belirlenmiş durumda.
# 2024, seçim, yeni

24 Mar 2024 - 16:51 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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