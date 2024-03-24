AKP'den ‘OTOPARK’ müjdesi!

28 BİN KAPASİTELİ OTOPARKLAR YAPILDI
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer alan projelerden biri de kentin farklı noktalarına yapılacak otoparklar. Son 5 yılda 28 bin araç kapasiteli otoparklar oluşturan ve vatandaşın kullanımına açan Büyükşehir, yeni dönemde de çalışmalarına devam edecek.
YENİ DÖNEMDE TIR PARKI DA YAPILACAK
Bu kapsamda Kocaeli genelinde; açık, kapalı, çok katlı ve mekanik olmak üzere yeni otoparklar yapılacak. 2024-2029 yılları arasında gerçekleşecek çalışmalarla 30 bin araç kapasiteli otoparklar ve 3 bin 500 Tır kapasiteli otoparklar inşa edilecek. Yeni otoparkların yerleri belirlenmiş durumda.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Abdullah Karayıldız - Tahir başkanım uygun konumlarda yapıldığında elbette otopark kentimizin önemli bir ihtiyacı, perşembe pazarında maalesef yer altı otopark şansımızı heba ettik. Bu hazır dediğiniz projeleri kent halkı ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşmalısınız ki ortak akılla doğru proje ortaya çıksın. Acısu parkı karşısısında , Fransız mektebine ait tarihi yapının önündeki yıkılan vergi dairesinin yerine otopark yapmak bir proje mi ? Bakırcılar çarşısı, Fransız mektebi, Acısu parkı bunları bütünleştiren şehrin o noktasında bir cazibe yaratan çalışma yapmak duruken otopark nedir allahaşkına?
Belediye Halktır - Ekrem İmamoğlu sosyal belediyecilikteki başarısı ile halkın büyük sevgi ve güvenini kazandı.Rantı değil halkı...tarikatları değil,öğrencilerimizi,gençlerimizi düşündü,yurtlar yaptı,burslar verdi.Atasoy Bey deCumhuriyeti,demokrasiyi,hukukun üstünlüğünü,adaleti,vatandaşın haklarını yol edinmiş bir aday.Projelerinin en önemlisi ve önceliği insan yani vatandaşın sorunları, ihtiyaçları yani sosyal belediyecilik.İnşallah halkımız Cumhuriyete,vatandaşın bireysel haklarına sahip çıkanlara,demokrasiye inanlara ve rantı değil halkı düşünen Atasoy Bey i ve bu anlayışı seçer.İlimiz insanı atalarımıza yahudi diyen yazara plaket veren zihniyetteki Büyükakın gibi bir adayı hak etmiyor.
Cengi̇z - Atma ziyaaaa, atmaaa, seçim vaaarr, bu sefer pabuç pahalı galiba, işkembeden projeden ortalık kırılıyor, hangi parayla nereye yapıcan, daha mevcutları bitiremedin amirim..
İzmitli - Önce eski perşembe pazar alanını maf ettiler oranın altı neden otopark yapılmadı istanbul büyükşehir belediyesi bagazın 20 metre yanında kato otoparkını yerin 40 metre altına yapıyor bizimkilerde biberiye eksin santral bayırı rezalet vizyon sıfır hizmet sıfır
Ahmet Akbaş. - Bütün projeler ne hikmetse hep seçin zamanı ortaya çıkıyor,milletin ağzına bal sürüyorlar seçim bittimi hepsi unutuluyor.
Osmann - Biz yeni proje değil mevcut olanlar bitsin başka bir şey istemiyoruz.
- Milli irade meydanı projesi bitsin
- Alikahya stadyum tramvay hattı bitsin
- Şehir hastanesi tramvay hattı bitsin,
- Yeşilova Solaklar kavsak projesi bitsin,
- Kandıra yolu ne durumda?
Bunları bitirmek 5 yıl zaten.
Metro istemiyoruz, yapamazsınız zaten. Bana göre hayalproje,
Başiskele kavşak hayal proje
KOCAELİ halkı yalan projeler ile gelen adayları hep elinin tersi ile itti.
Tutuş duydun mu? Büyükşehir, Bakanlık projelerini yapacağım diye hava atma sende o belediyecilik zekası yok, rte kanatları altında ıslanacaksın. Hadi bak işine
Bizler Büyükşehirde Atasoy başkan, İzmit'te Fatma Başkan ile devam ediyoruz.
Ev Sahibi - Tam CHP kafası yeni bir şeye gerek yok. Size 2 heykel, 1 büyük, 1 parça peynir yeter.
B..k içinde yaşasanızda kafa hep aynı.
Azgın azınlık..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.