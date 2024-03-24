Başkan Hürriyet vizyon projelerini anlattı! “Yine kazanacağız”

İzmit Belediye Başkanı ve CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, seçimlere bir hafta kala projelerini anlattı. Bugün Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen proje tanıtım toplantısında Hürriyet geçmiş 5 yılda yaptığı projeleri anlatarak sunumuna başladı. Daha sonra vaatlerine geçen Başkan Hürriyet, yeniden başkan seçilmesi durumunda hayata geçirmeyi vaat ettiği projeleri anlattı.

YOĞUN KATILIM

Proje lansman toplantısında Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler ve Mühip Kanko, İl Başkanı Bülent Sarı, KBB Başkan Adayı Atasoy Bilgin, TBMM eski Başkan Vekili Haydar Akar, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi eski Başkanı Hikmet Erenkaya, İl Eski Başkanları Cengiz Sarıbay, Keramettin Gençtürk, Eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker, Eski Saraybahçe Belediye Başkanı Metin Alan, Eski İzmit İlçe Başkanları Alpaslan Seymen, Hakan Çakar, Selman Yıldırım, Saffet Koşar, STK Temsilcileri, Mahalle Muhtarları ve İzmitliler katıldı.

OPERA BİNASI

Kentlilik bilinci için var gücü ile çalışacaklarını ifade eden Hürriyet, Sanat kenti İzmit için Opera ve Bale binası projesi olduğunu söyledi. “Hiçbiri vaat değil. Hepsi ayağı yere basan, yeri belli projesi belli projeler. Sırf yapmak için halk dokunmayan projeler koymadık. Sanat Kenti İzmit için Opera ve Bale binası yapmak istiyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız salon. Bu program için ne Kongre Merkezini ne de SDKM’yi alamadık. O yüzden burada yapıyoruz.

SU MÜZESİ

Dijital Kent Belleği müzesi kurmak istiyoruz. Nikomedia, bizans, osmanlı ve Cumhuriyet Tarihini dijital bir ortamda sunmak istiyoruz. Hulusi Kentmen’in çocukluğunun evinin geçtiği evi kamulaştırmıştık. Burada yaşayan bir müzeyi kente kazandırmak istiyoruz. Ferdane Hanım konağı ise Gastronomi mutfağı olarak hizmet verecek. Bir su müzesi kente kazandırmak istiyoruz. Eski liman kenti. Müzeleri önemsiyoruz. Turizm ile alakalı Akmeşe bölgesinde Ekolojik turizm bölgeleri oluşturmak istiyoruz. Yeni otoyol ile birlikte o bölgeler kontrolsüz hale geldi” dedi.

AQUAPARK

Biz çocukların ve gençlerin belediyesiyiz. Bir macera ve oyun parkı kazandırmak istiyoruz çocuklarımıza. Bunu Şirintepe bölgesinde yapacağız. Bıçkıdere Aquapark projesi yapacağız. Yap işlet devret modeliyle yeri belli projesi belli bir aquapark projesi kazandıracağız. Çınar akademin ortaokul kısmını yapacağız.

GECE KREŞİ

Çocuk üniversitesi ve çocuk teknoloji merkezi kuracağız. Çocuklar için çiftlik okulu kuracağız. Üreten Türkiye’ye vurgu yapmak için çocuklarımıza orman okuluna destek olabilsin diye çiftlik okulu kuracağız. Çocuklarımıza çocuk festivali yapacağız. Ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerimize oyun otobüsü kuracağız. Oyuncak müzesi yapacağız. Gece çalışan aileler için gece kreşi kuracağız” dedi.

İKİ OLİMPİK YÜZME HAVUZU

Spor yatırımlarına da önem vereceğini ifade eden Hürriyet, “Amatör spor kulüplerinin pek fazla tesisi yok. Yeni spor tesisleri kazandırmak istiyoruz. Bunların yeni ve tesisi hazır. Alikahya’ya yarı olimpik yüzme havuzu kazandırmak istiyoruz. İkinci yüzme havuzunu Yahya Kaptan Mahallesine yapmak istiyoruz. Motocross alanları yapacağız. Uluslararası yarışları bu bölgeye getirmek istiyoruz” dedi

KOCAELİSPOR PROJELERİ

Kocaelispor projeleri olduğunu ifade eden Hürriyet, “Heyecan verici projelerimiz var. 18 yaşına giren gençlerimize doğum günü hediyesi olarak Kocaelispor kombinesi ve 5 yıllık aidat sunacağız. Kocaelispor Mahallemde projesinde her ay bir mahallede Kocaelispor etkinliği yapacağız. Taraftar yarışmasının kazananlarını yurt dışında futbol müsabakasına götüreceğiz. Kocaelispor hiçbir zaman bizim için siyaset malzemesi değil Bal ligde de biz vardık. Düne kadar Birlik sporu kuranlar bugün koşarak atkılarını alarak stada gittiler. Uygun fiyata tribün kafe hizmeti sunacağız” dedi.

DAVAMIZ DEVAM EDİYOR

Sözlerine devam eden Hürriyet, “Yuvam bölgesindeki mesire alanı için 3 yıldır uğraşıyoruz. Orman müdürlüğünün ihaleye çıkmasını bekliyoruz 3 yıldır. İhale günü Orman müdürlüğü bizi diskalifiye etti. Davamız devam ediyor. Çalışmamıza devam edeceğiz” dedi.

5 YILDA 300 PARK

Hürriyet, “İnsanların kapısının önünü zenginleştireceğiz. Güzel estetik değere sahip sokaklar yapmak istiyoruz. Artık sokak alanlarına giderek Feridun Özbay sokak gibi insanların yaşamaktan mutlu olduğu hale getirmek istiyoruz. Vaat gibi değil. En çok çocukların istediği parklar. 2 salıncak konulmuş ve adına park denilmiş. Göreve geldiğimizde 500’e yakın park vardı. Yarısını yeniledik. Öz kaynaklarımız ile daha güzel hale getirdik. 5 yıl içinde 300’e yakın parkı öz kaynağımız ile yenilemek istiyoruz” dedi.

YAŞAM MERKEZLERİ

“Gülümse Kahvelerimizi açmaya devam edeceğiz” diyen Hürriyet, “Kreş sayılarımızı da arttıracağız. Çok sayıda hizmetin bir arada olduğu yaşam merkezlerinin sayısını artıracağız. Kadın istihdamını daha da arttırmak istiyoruz” dedi.

EMEKLİLER İÇİN ÇINAR KART

Emekliler için emekli çınar kartı uygulaması yapacağız. Sadece emeklilere dönük olarak böyle kolaylaştırıcı bir proje yapacağız. Şehit yakını ve gazi evi yeni dönemde kazandırmak istediğimiz projelerden biri. Aynı şekilde taziye evi kazandıracağız. Örnek sosyal belediyecilik anlayışı ile ilgili projelerimiz olacak. Hastanelerde refakatçi hizmeti de başlatacağız. Hayvanlarımız için yemek atıkları işletme tesisi kurmak istiyoruz. İstihdamı artırmak istiyoruz. Bugüne kadar 2 binden fazla insanı çeşitli işlere yerleştirmeyi başardık. Meslek fabrikalarını yeni dönemde daha da geliştireceğiz.

100 YILI PLANLAMAK İSTİYORUZ

Bu kentin en büyük gerçeği deprem. Kocaeli hak ettiğimi kimliğe kavuşacak. Depreme dayanıklı bina stoğumuz olacak. Atasoy Bilgin Başkanımız ile birlikte Büyükşehir’i kazandığımızda önemli kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Biz bu kentin 100 yılını planlamak istiyoruz.

İNSANLARIN MUTLU OLDUĞU BİR KENT

Bu kent tramvayları çoktan halletmesi gerekiyordu. Biz çoktan yapmış olmamız lazımdı. Metro yapıyor olmamız lazımdı. Deniz ile entegre ulaşım projelerimiz olacak. Tek başımıza yapacaklarımız olacak. Tek başımıza yapabileceklerimiz var. Yaptırabileceklerimiz var. İnsanların mutlu olduğu bir kent yapacağız.

TELEFERİĞİ ÖZELLİKLE KOYMADIM

Teleferik projesini özellikle koymadım. Başarabilirsem teleferik ile ilgili çalışmaya devam edeceğim. Projemiz hazır, yerimiz hazır. İlk hazırladık Büyükşehir’e sunduk apar topar kent meydanı yaptılar. İzmit’e teleferik kazandırmak istiyoruz. Yapabilirsek vaat etmediğimiz halde yapmış olacağız.

ŞİMDİDEN ZAFERİMİZ HAYIRLI OLSUN

Kendimizi bunlarla sınırlamayacağız. Vaat etmediğimiz bir sürü şey yapacağız. Şimdiden 31 Mart zaferimiz hayırlı olsun.2019’da size söz veriyorum kazanacağız demiştim. Kazandık. Her şeye rağmen kazandık. Bütün engellemelere rağmen kazandık. Şimdi 31 Mart akşamı için bütün kalbim ile söz veriyorum. Yine kazanacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu sefer Meclis çoğunluğu ile kazanacağız.