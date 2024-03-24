Ekmek tüketiminde hangi ülkeleri solladık? Pasta bulamadık ekmek yiyoruz

Türkiye gıda alışkanlığı ve tüketimi konusunda bir rekora daha koşuyor. Et ve balık tüketiminde diplerde dolaşan ülkemiz malesef ekmek tüketiminde zirveye oynuyor. Dünyada en çok ekmek tüketen ülkeler arasında yıllık 200 kilograma yaklaştık.
işte o sıralama.
Ekmek tüketimi (kişi başına yıllık):
Hindistan: 1,75 kg
Nijerya: 2,26 kg
Brezilya: 2,88 kg
Endonezya: 4,7 kg
Çin: 5,83 kg
ABD: 17 kg
Güney Afrika: 25,8 kg
Japonya: 28,3 kg
Meksika: 33,5 kg
Birleşik Krallık: 37 kg
Suudi Arabistan: 39 kg
Slovenya: 39 kg
İtalya: 44 kg
Avusturya: 46 kg
İspanya: 46 kg
Belçika: 47 kg
İsviçre: 48 kg
Fransa: 50 kg
Norveç: 52 kg
Rusya: 54 kg
İsveç: 54 kg
Lüksemburg: 55 kg
Finlandiya: 55 kg
Almanya: 57 kg
Hollanda: 60 kg
Macaristan: 60 kg
İrlanda: 68 kg
Yunanistan: 70 kg
Danimarka: 70 kg
Polonya: 70 kg
Portekiz: 70 kg
Arjantin: 72 kg
Ukrayna: 88 kg
Bulgaristan: 131,1 kg
Sırbistan: 135 kg
Türkiye: 199,6 kg
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.