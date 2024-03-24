- Ekonomi

Ekmek tüketiminde hangi ülkeleri solladık? Pasta bulamadık ekmek yiyoruz

Türkiye ekmek tüketiminde ilginç ve düşündürücü bir rekora imza atıyor.

Ekmek tüketiminde hangi ülkeleri solladık? Pasta bulamadık ekmek yiyoruz mask

Türkiye gıda alışkanlığı ve tüketimi konusunda bir rekora daha koşuyor. Et ve balık tüketiminde diplerde dolaşan ülkemiz malesef ekmek tüketiminde zirveye oynuyor. Dünyada en çok ekmek tüketen ülkeler arasında yıllık 200 kilograma yaklaştık.

işte o sıralama.

Ekmek tüketimi (kişi başına yıllık):

Hindistan: 1,75 kg

Nijerya: 2,26 kg

Brezilya: 2,88 kg

Endonezya: 4,7 kg

Çin: 5,83 kg

ABD: 17 kg

Güney Afrika: 25,8 kg

Japonya: 28,3 kg

Meksika: 33,5 kg

Birleşik Krallık: 37 kg

Suudi Arabistan: 39 kg

Slovenya: 39 kg

İtalya: 44 kg


Avusturya: 46 kg

İspanya: 46 kg

Belçika: 47 kg

İsviçre: 48 kg

Fransa: 50 kg

Norveç: 52 kg

Rusya: 54 kg

İsveç: 54 kg

Lüksemburg: 55 kg

Finlandiya: 55 kg

Almanya: 57 kg

Hollanda: 60 kg

Macaristan: 60 kg

İrlanda: 68 kg

Yunanistan: 70 kg

Danimarka: 70 kg

Polonya: 70 kg

Portekiz: 70 kg

Arjantin: 72 kg

Ukrayna: 88 kg

Bulgaristan: 131,1 kg

Sırbistan: 135 kg

Türkiye: 199,6 kg

Kaynak: yeniçağ

# ekmek tüketimi, türkiye

24 Mar 2024 - 17:35 - Ekonomi

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