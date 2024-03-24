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Hürriyet’ten İzmit’e opera binası!

Yeniden başkan seçilmesi durumunda hayata geçireceği projeleri anlatan İzmit Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet İzmit’te opera ve bale salonu binası sözü verdi.

Cihat Polat
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Hürriyet’ten İzmit’e opera binası! mask

İzmit Belediye Başkanı ve CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, seçimlere bir hafta kala projelerini anlattı. Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen proje tanıtım toplantısında Başkan Hürriyet, yeniden başkan seçilmesi durumunda hayata geçirmeyi vaat ettiği projeleri anlattı.

“OPERA BİNASI”

Kentlilik bilinci için var gücü ile çalışacaklarını ifade eden Hürriyet, Sanat kenti İzmit için Opera ve Bale binası projesi olduğunu söyledi. “Hiçbiri vaat değil. Hepsi aağı yere basan, yeri belli projesi belli projeler. Sırf yapmak için halk dokunmayan projeler koymadık. Sanat Kenti İzmit için Opera ve Bale binası yapmak istiyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız salon. Bu program için ne Kongre Merkezini ne de SDKM’yi alamadık. O yüzden burada yapıyoruz.
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24 Mar 2024 - 18:45 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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