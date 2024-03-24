Eski Köseköy Belediye Başkanı ve eski CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Selahattin Altınkaya’nın oğlu, Yeniden Refah Partisi Kartepe Belediye Başkan aday adayı Ayhan Altınkaya’nın abisi, KOTO eski meclis üyesi, bir dönem Kartepe Belediye meclis üyeliği de yapan Cemil Altınkaya, 55 yaşında hayatını kaybetti.Akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçiren Cemil Altınkaya için hemen ambulans çağrıldı. Ancak Altınkaya hayata döndürülemedi. Merhumun cenaze bilgileri henüz netleşmedi.
24 Mar 2024 - 19:19- Asayiş Güncelleme:
Cemil Altınkaya hayatını kaybetti!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.