24 Mar 2024 - 19:19- Asayiş G:

Cemil Altınkaya hayatını kaybetti!

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Cemil Altınkaya hayatını kaybetti! mask

Eski Köseköy Belediye Başkanı ve eski CHP Büyükşehir Belediyesi  Meclis üyesi Selahattin Altınkaya’nın oğlu, Yeniden Refah Partisi  Kartepe Belediye Başkan aday adayı Ayhan Altınkaya’nın abisi, KOTO eski meclis üyesi, bir dönem Kartepe Belediye meclis üyeliği de yapan Cemil Altınkaya, 55 yaşında hayatını kaybetti.Akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçiren Cemil Altınkaya için hemen ambulans çağrıldı. Ancak Altınkaya hayata döndürülemedi. Merhumun cenaze bilgileri henüz netleşmedi.
# cemil altınkaya, chp, Meclis, Yeniden Refah Partisi, Kartepe

24 Mar 2024 - 19:19 - Asayiş

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