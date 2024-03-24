- Asayiş

Gişeye çarpıp taklalar atan otomobilin motoru fırladı: 1 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde gişelere çarpıp taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Gişeye çarpıp taklalar atan otomobilin motoru fırladı: 1 ağır yaralı mask
Gişeye çarpıp taklalar atan otomobilin motoru fırladı: 1 ağır yaralı
Gişeye çarpıp taklalar atan otomobilin motoru fırladı: 1 ağır yaralı
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 41 ANJ 461 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gişesinin beton banketine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı. Otomobil yan vaziyette durabilirken, sürücü S.Y. ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan S.Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazanın meydana geldiği gişe trafiğe kapatıldı. Hurdaya dönen otomobilin ise motorunun fırladığı görüldü.
S.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, acil, kaza

24 Mar 2024 - 20:18 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.401.336 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL