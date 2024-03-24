Gişeye çarpıp taklalar atan otomobilin motoru fırladı: 1 ağır yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 41 ANJ 461 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gişesinin beton banketine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı. Otomobil yan vaziyette durabilirken, sürücü S.Y. ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan S.Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazanın meydana geldiği gişe trafiğe kapatıldı. Hurdaya dönen otomobilin ise motorunun fırladığı görüldü.
S.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 41 ANJ 461 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gişesinin beton banketine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı. Otomobil yan vaziyette durabilirken, sürücü S.Y. ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan S.Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.