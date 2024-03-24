CHP İzmit adayı Hürriyet AKP’nin kimyasını bozdu!

31 Mart’ta yapılacak seçime sayılı günler kaldı. Seçim günü yaklaştıkça AKP’liler agresifleşiyor, muhalefete yüklenme dozunu artırdıkça artırıyor. AKP, en çokta İzmit Belediye Başkanı ve CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e yükleniyor.

AKP’NİN ADAYI TUTMADI…

Bu yüklenmenin altında İzmit Belediye Başkan adayı olarak gösterdikleri Muharrem Tutuş’un kamuoyuna bir heyecan verememesi yatıyor. AKP’nin İzmit adayı Muharrem Tutuş, CHP’nin adayı ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet karşısında ezik kalması, yetersiz kalması, heyecan yaratmaması AKP’de panik havası estirdi.

AKP’LİLER İYİCE AGRESİFLEŞTİ

Muharrem Tutuş’un seçimi kazanamayacağı anlaşılınca AKP İl Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP milletvekilleri apar topar devreye girdi. Muharrem Tutuş’un seçimi kazanması için her yolu deniyorlar. Her ne kadar uğraşsalar da, istedikleri sonucu alamayınca iyice agresifleşiyorlar.

HÜRRİYET’TEN KATIRCIOĞLU’NA “ÇİZME GİYEREK ŞOV YAPMA”

Örnek…

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katıroğlu’nun geçtiğimiz hafta sarı çizme giyerek, “Sarı çizmeli hanım ağa” edasıyla İzmit’teki bir sokaktaki çalışmaların önünde fotoğraf çektirip, bu sokağın çamur olduğunu, pislik içinde olduğunu göstermeye çalıştı.

Ertesi gün İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu sokağa gidip AKP’li Katırcıoğlu’na seslenerek, “20 yıldır uğramadığınız sokaklarda ayağınızda çizmelerle şov yapmaya gerek” dedi. Yani kısaca Hürriyet, Katırcıoğlu’na, “Çizme giyerek şov yapma” dedi.

Katırcıoğlu’nun çizme giyerek böyle bir görüntü sergilemesi, böyle bir çalışma içine girmesi, AKP’nin İzmit’te ne kadar zor durumda, İzmit’te ne kadar aciz durumda olduğunu gösteriyor.

“BÜYÜKŞEHİR, İZMİT’İN 41 MİLYON LİRASANA ÇÖKTÜ”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Büyükşehir’in İzmit Belediyesi’nin tramvay hattındaki parsellerde 41 milyon lirasına çöktüğünü söyledi.

Başkan Hürriyet, “Büyükşehir Belediyesi, İzmit merkezinden geçen tramvay hattı güzergahında kalan 14 parseli talan etti, bugünkü bedelle 41 milyon liramızın üzerine çöktüler” diye bir açıklama yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hürriyet’e cevabı kendisine yakın olan bir gazeteyi ziyaretinde verdi. Büyükakın, böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Gazetenin iki kalemşoru koro halinde Büyükakın’ın cevabını köşelerine taşıyıp, Büyükakın’ı bir güzel yağladılar.

AKP, İZMİT VE DERİNCE’DE SEÇİMİ KAYBEDECEĞİNİ ANLADI

AKP, şimdi de yeni bir strateji geliştirdi. Yandaş gazeteden İzmit ve Derince’de CHP’nin YRP ile anlaştığı iddia edildi. Dedik ya, AKP seçimi kazanmak için her yolu mubah sayıyor.

Peki neden İzmit ve Derince?

Çünkü AKP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, tutmadı.

Çünkü AKP’nin Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin, tutmadı.

Şunu bilin ki, yandaş gazeteler hangi ilçede CHP’nin adayını kötülüyorsa, o adayın üzerine gidiyorlarsa, demek ki AKP, o ilçede zor durumda. O ilçede seçimi kaybetmeye yakınlar.

HÜRRİYET, AKP’Yİ DİZE GETİRDİ

CHP’nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mart 2019’da seçimi kazanarak 15 yıllık AKP’nin saltanatına son verdi. AKP, 5 yıldır bunu içine sindiremedi. Hürriyet, sıra dışı bir belediye başkanlığı yaptı. Meclis çoğunluğu AKP’nin elinde olmasına rağmen gücünü halktan alarak, AKP’yi dize getirdi. AKP’li meclis üyeleri halkın gücünü arkasına alan Hürriyet’e boyun eğmek zorunda kaldı. AKP’liler Fatma Kaplan Hürriyet ismini duyunca, tüyleri diken diken oluyor. Hürriyet, 5 yıldır AKP’nin kimyasını bozdu, bozmaya da devam ediyor.

HÜRRİYET, HALKIN KAHRAMANI

-Hürriyet, gücünü halktan alıyor.

-Hürriyet, gücünü projelerinden alıyor.

-Hürriyet, gücünü yaptığı çalışmalardan alıyor.

-Hürriyet, gücünü belediyeye yaptığı tasarruflardan alıyor.

-Hürriyet, gücünü belediyeye kazandırdığı araçlardan alıyor.

-Hürriyet, gücünü kiralık araç dönemine son vermekle alıyor.

HÜRRİYET, BAŞKALDIRIŞIN SİMGESİ

AKP, CHP’nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yüklendikçe, karalama çalışmaları içine girdikçe, Hürriyet daha da güçleniyor.

Hürriyet, halk nezdinde;

-Emekçinin simgesidir,

-Direnişin simgesidir,

-AKP’ye başkaldırışın simgesidir,

-Bozuk düzene karşı isyanın simgesidir.

PROJE TANITIMINDA İZDİHAM

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dün projelerini tanıttı.

Proje tanıtımı izdihama dönüştü.

Hürriyet, proje tanıtımında bir kez daha gücünü gösterdi, bir kez daha AKP’ye korku saldı. Anlaşılan Hürriyet, AKP’nin kimyasını bozmaya devam edecek.