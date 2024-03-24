Gişeye çarpıp taklalar atan otomobilin motoru fırlamıştı, sürücü hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri’nde meydana geldi. Sinan Yılmaz idaresindeki 41 ANJ 461 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gişesinin beton banketine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı. Otomobil yan vaziyette durabilirken, sürücü Sinan Yılmaz ağır yaralandı. Otomobilden çıkartılan Sinan Yılmaz sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği gişe trafiğe kapatıldı.Öte yandan, Sinan Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.