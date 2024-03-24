24 Mar 2024 - 22:28- Asayiş G:

Taklalar atan otomobilin sürücüsünden acı haber

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde gişelere çarptıktan sonra takla atan ve motoru yerinden fırlayan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Cihat Polat
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Taklalar atan otomobilin sürücüsünden acı haber mask
Taklalar atan otomobilin sürücüsünden acı haber
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Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri’nde meydana geldi. Sinan Yılmaz idaresindeki 41 ANJ 461 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gişesinin beton banketine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı. Otomobil yan vaziyette durabilirken, sürücü Sinan Yılmaz ağır yaralandı. Otomobilden çıkartılan Sinan Yılmaz sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği gişe trafiğe kapatıldı.Öte yandan, Sinan Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.

Taklalar atan otomobilin sürücüsünden acı haber
# kaza, sağlık

24 Mar 2024 - 22:28 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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