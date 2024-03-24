Kayserispor Başkanı Ali Çamlı elektrikli bisiklet sürücüsüne çarptı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı cip ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M. (60) ağır yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı Kadir Has Kongre Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı idaresindeki 38 AKA 095 plakalı cip ile Kadir Has Caddesi istikametinden gelen İbrahim M. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile İbrahim M., Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Suriye uyruklu İbrahim M. (60), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İbrahim M.'nin cenazesinin yarın Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp, Suriye'nin El-Bab kentine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi. Kayserispor Başkanı cip sürücüsü Ali Çamlı olayın ardından emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.