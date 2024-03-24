İmamoğlu, Atasoy Bilgin için destek istedi!

Yerel seçime sayılı günler kala siyasilerin saha çalışmaları hızlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, bugün İstanbul Pendik’te İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun halk buluşmasına katıldı. Atasoy Bilgin’e Kocaeli’de destek isteyen İmamoğlu Kocaelililere yaptığı çağrıda destek istedi. Atasoy Bilgin ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Ekrem İmamoğlu, Kocaeli ve İstanbul’un birbirine çok etkide bulunacağını vurguladı.

“BİZE BU GÜCÜ VERMENİZİ İSTİYORUM”

İmamoğlu yaptığı çağrıda, “Atasoy başkanımla bugün Pendik'te halkımızı selamladık. Kocaeli'de işbirliğimiz sürüyor. Birlikte çalışıyoruz. Bütün deneyimlerimizi kendisiyle paylaşıyoruz. 1 Nisan’dan sonra çok daha başarılı bir süreci Kocaeli'de var etmek istiyoruz. İstanbul ve Kocaeli çok paralel birbirine çok çok etkide bulunacak bir şehir. Bize bu gücü vermenizi, tüm Kocaelili hemşehrilerimden istiyorum.

“MÜJDELER DUYACAKSINIZ”

Atasoy başkanımla, onun ekibiyle biz de burada çok güçlü katkılarımızla onunla olacağız. Sevgili başkanım devam etmeli. Güçlü bir şekilde çalışmanı sürdürmeni istiyoruz. Kocaeli'de de sandıklara sahip çıkalım. Kocaeli'deki bütün hemşerilerimi sandıkta görev almaya, bir oy bile sıkıntı gelmemesi için mücadele etmeye davet ediyorum. İnşallah 1 Nisan'da İstanbul'da Kocaeli'de birçok şehrimizde büyük müjdeler duyacaksınız” ifadelerini kullandı.