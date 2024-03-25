Gaddar'a yeni isim: İbrahim Çelikkol konuk olarak katılacak

Ay Yapım'ın yeni yapımı Gaddar yeni bir ismi kadrosuna konuk oyuncu olarak katıyor. Son olarak Netflix'te yer alan Kuş Uçuşu adlı yapımda oynayan deneyimli oyuncu İbrahim Çelikkol, Gaddar dizisinin önümüzdeki bölümlerinde 'Korkut Zakkum' rolünü canlandıracak.
Çağatay Ulusoy’un başrol oynadığı, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan gibi isimlerin yer aldığı güçlü kadrosuyla cuma akşamları hayranlarını ekran başına kilitleyen “Gaddar” dizisine bir konuk oyuncu geliyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Kuş Uçuşu” dizisinin üçüncü ve son sezonuyla nisan ayın izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan İbrahim Çelikkol, Now’ın iddialı dizisi Gaddar’a Korkut karakteriyle konuk oluyor.
'KORKUT ZAKKUM' ROLÜ
İbrahim Çelikkol “Gaddar” dizisinde babasının gözlerinin önünde annesini öldürmesinin travmasını iki kardeşine sahip çıkmak zorunda kalarak bastıran, hayata tutunmak için de yasa dışı işlere giren ve kısa sürede yer altı dünyasına korku salan Korkut Zakkum karakterini canlandıracak.
AY YAPIM GELENEĞİNİ BOZMADI
Öte yandan daha önce de projelerine iddialı isimleri konuk alan Ay Yapım yine geleneğini bozmadı. “Ezel” dizisine Kıvanç Tatlıtuğ, “Çukur” dizisine ise Barış Ardıç konuk olmuştu. Şimdi İbrahim Çelikkol da “Gaddar” dizisine birkaç bölüm konuk olarak katılacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.