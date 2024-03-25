Kayserispor Başkanı'nın cipiyle çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kayseri'de cipin çarpması sonucu ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocasinan ilçesindeki Bekir Yıldız Bulvarı’nda Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki 38 AKA 095 plakalı cip, Suriye uyruklu İ.M.'nin (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaynak: SOL HABER
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.