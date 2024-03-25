- Asayiş

Kayserispor Başkanı'nın cipiyle çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cipin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kayserispor Başkanı'nın cipiyle çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi mask

Kayseri'de cipin çarpması sonucu ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocasinan ilçesindeki Bekir Yıldız Bulvarı’nda Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki 38 AKA 095 plakalı cip, Suriye uyruklu İ.M.'nin (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaynak: SOL HABER
# sağlık, kaza

25 Mar 2024 - 08:51 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.359.746 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL