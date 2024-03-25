'Kaçakçılık ve rüşvet' davası: Binbaşıya tahliye, astsubaya ceza

Mardin’de 2020 yılının Ağustos ayında “Göçmen kaçakçılığı” ve “Rüşvet” soruşturması kapsamında yapılan operasyon kapsamında 2’nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı İ.K. ile astsubaylar N.M., A.Ç. ve G.S.'nin de aralarında olduğu 7 kişi tutuklanmıştı.

Sanıklardan astsubay G.S. 2021 yılında ifadesini geri çekmiş, baskı altında ifade verdiğini savunmuştu. Bunun üzerine aralarında Binbaşı İ.K.'nin de olduğu 7 kişi tahliye edilmişti.

Savcı ceza istedi

Davanın karar duruşması 19 Mart'ta görüldü. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre savcı, 8 sanığın da cezalandırılmasını istedi. Savcı, Binbaşı dahil tüm sanıkların üzerine atılı suçun “sanık savunmaları, tanık beyanları, tape kayıtları, fiziki takip tutanağı, HTS kayıtları ve adli sicil kayıtları” kapsamında sabit olduğunu belirtti.

Binbaşı beraat etti

Mahkeme, 8 sanık hakkında da “Kaçakçılık kanununa muhalefet, rüşvet almak ve vermek” suçlamalarından beraat kararı verdi. Astsubay G.S.'nin mahkeme huzurunda verdiği beyanları dikkate alarak, Binbaşı İ.K., astsubaylar N.M. ve A.Ç. ile A.O. hakkında “Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan da beraat kararı verildi.



Astsubay G.S. ile diğer yargılanan isimler H.A., K.M. ve A.Ç. hakkında “Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan 5 yıl hapis cezası ile 32 bin lira para cezası verdi.

Kaynak: SOL HABER