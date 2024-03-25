AKP'DEN EMEKLİYE KÖTÜ HABER!

Emeklilere zam her seçim yaklaştığında yeniden gündeme geliyor. Genel seçimlerde emeklilere vaat edilen refah zammı yapıldı fakat sadece kök maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olanlar bundan faydalanabildi. 10 bin liraya ulaşan en düşük emekli maaşını enflasyon cebe girmeden buharlaştırdı. Açlık sınırı 10 bin lirayı çoktan geride bırakırken emekliler yeniden zam beklentisine girdi. Yılın ilk iki ayında açlık sınırı 16 bin lirayı aşarken yoksulluk sınırı ise 53 bin liraya dayandı.

Yerel seçimlerin de yaklaşmasıyla birlikte ilave zam beklentisinin yerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla promosyon aldı. Emekliler ise duruma tepki göstererek “Bunun müjde olacak bir tarafı yok. Zaten promosyon alıyorduk. Bu bir vaat değil kandırma” yorumunu yaptı.

Emeklilerin alabileceği en yüksek promosyon maksimum 12 bin lira olacak. Bunu da kamu bankaları karşılayacak. Emekli maaşlarına zam tartışması devam ederken, TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada emekliye seyyanen zammın söz konusu olmadığını belirterek son noktayı koydu.

Büyük Sivas Haber TV’de konuşan Güler, muhalefetin emekliye 5 bin lira seyyanen zam yapılacak açıklaması sorulması üzerine ‘’İnsanlarımızı hayal kırıklığına uğratmayacak bir ciddiyet sergilememiz lazım. Şu anda herhangi bir çalışmamız yok. Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız böyle bir çalışma arz ederse bizim de haberimiz olacak. Ama bizim elimizde muhalefetin dediği gibi 5 binlik 10 binlik seyyanen zam söz konusu değil, böyle bir çalışmamız yok. Bunu neye göre söylediler hangi rakamları, hangi bütçe verilerini kısas aldılar bilmiyorum. AK Parti’nin bu yönde bir çalışması yok’’ ifadelerini kullandı.

Kaynak: KARAR