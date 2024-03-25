Bu borçların tamamı silinecek!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamalarına göre, vergi borçlarına ilişkin olarak yeni bir yapılandırma yasası çıkartılacak. Vatandaşlar, bu düzenleme ile borçlarının bir kısmının affedileceği ve gecikme faizlerinin silineceği beklentisi içindeler.

Vergi düzenlemelerindeki bu potansiyel değişikliklerin vergi mükelleflerini önemli ölçüde etkileyeceği belirtilirken, düzenli vergi ödemelerinde sıkıntı yaşayanların borçlarının hızla büyüdüğüne dikkat çekiliyor. Ayrıca, vergi borçlarının artmasıyla birlikte banka hesaplarının bloke edilmesi ve e-haciz işlemlerinin arttığına da vurgu yapılıyor.

Erdursun'un uyarıları arasında, işyeri kapanışlarının artışı ve yeni işletme açma oranlarının düşmesi gibi endişe verici durumlar da bulunuyor. Bu çerçevede, vergi düzenlemelerindeki muhtemel değişikliklerin yakından takip edilmesi ve mali durumların düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiği önemle vurgulanıyor.

VERGİ BORCU SİLİNECEK

Erdursun'un açıklamasına göre, Vergi ve Sigorta Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında, vergi borçlarına yönelik bir yapılandırma fırsatı sunulmuştu.

Ancak Erdursun, bu durumu bir "af" olarak değil, vergi borçlarının tamamen silinmeyeceğini, ancak gecikme faizlerinin bir kısmının silineceğini ve borçların taksitlere bölüneceğini belirtiyor.

Erdursun, 2024'te yeniden bir yapılandırma ihtiyacı olacağını öngörüyor. Özellikle vergi ödemelerinde düzensizlik yaşayanların borçlarının hızla arttığını, banka hesaplarının bloke edildiğini ve ev veya araç sahiplerinin başvurduğu e-haciz işlemlerinin arttığını vurguluyor. Ayrıca, gecikme faiz oranlarının aylık %3,5'e kadar yükseldiğini ifade ediyor.

YAPILANDIRMA YASASI

Erdursun'un değerlendirmesine göre, işyerlerinin kapanma oranları geçmiş yıllara kıyasla artış gösterirken, yeni işletme açma oranları ise düşüş eğiliminde. Bu durum, ticaret yapmanın ve işletmeleri sürdürmenin giderek zorlaştığını gösteriyor.

Bu bağlamda, mali konuların dikkatle ele alınması gerekiyor. Erdursun, vergi düzenlemelerinde yakın gelecekte değişiklik olabileceğini belirtiyor ve bu nedenle mali durumların düzenli olarak izlenmesinin önemli olduğunu vurguluyor.

Kaynak: GÜNBOYU