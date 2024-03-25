Mutlu’dan gövde gösterisi!

‘GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını hafta sonu büyük bir kalabalıkla gerçekleştirdi. Soğuk havaya rağmen mitinge dönüşen açılış törenine meclis üyesi adayları da tam kadro katıldı. Kalabalığa seslenen Mutlu, ‘Bir hafta sonra inşallah belediyenin önünde daha fazla kalabalıkla toplanıp kutlama yapacağız. Başiskele değişime hazır. Gün birlik olma günüdür. Bölünmenin kimseye faydası olmaz, aksine zararı olur.’ şeklinde konuştu.

‘36 BUÇUK ALAN SEÇİMİ KAZANIYOR’

Açılış programında sözlerinde devam eden Mutlu, ‘Yüzde 35 birinciyi belirleyecek. Bu da bizim geçtiğimiz seçimde aldığımız oy oranı. Yüzde 36 buçuk olduğunda belediye başkanıyız. Geçen seçim bunu başardık. Bu seçim başarmamamız için hiçbir neden yok. Bu seçim çok daha etkin bir kampanya yürüttüğünü düşünüyorum. Kadın kollarımız inanılmaz çalıştı. 35 bin hanenin 30 bine bire bir girildi. Gündüzleri hanımlar ile birlikte ev ziyareti yapıyorum. Seçim kazanma adına ne yapmamız gerekiyorsa yaptık’ dedi.

‘OYLARI BÖLMEMEK GEREKİYOR’

Mutlu ayrıca, ‘Bu birlikteliği Başiskele özelinde devam ettirmek büyük önem taşımaktadır. Çünkü muhalefetten beklenen stratejik hareket, oyları bölmemektir. Müşteki olduğumuz bu yönetimin devamını sağlamamaktır. Bu açıdan, bir geçmiş hikayesi olan ve bir önceki seçimde bir teveccüh potansiyeli oluşturan Zafer Mutlu’yu değişim isteyenlerin buluşma adresi olarak görmek şu an için Başiskelemizin bir gerçeğidir.’ diye ifade etti.