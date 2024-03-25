Karabük Üniversitesinde yaşanan skandallarda yeni detay

Karabük Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan itiraf sayfasında birçok öğrenci, Afrikalı öğrencilerle yaşadığı cinsel ilişki sonucu HIV ve HPV virüsü kaptığını açıklamıştı.
Karabük’te yayın yapan BRTV yöneticisi Mehmet Çetin, katıldığı bir programda, Afrika’dan gelen yabancı öğrencilerle cinsel ilişki yaşamak için çevre illerden de gelindiğini ve Karabük’te saatlik kiralanan evler olduğunu iddia etti.
Çetin, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı.
"Karabük gibi bir ilde saatlik kiralık ev olur mu ya? Afrikalı öğrencilere çevre illerden de geliyorlar. Memleket adeta açık hava genelevine döndü. Çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler burada pazarlanıyor."
Kaynak: YENİÇAĞ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.