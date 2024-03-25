Evine çağırmıştı! TikTok’ta kız çocuklarını taciz eden emekli uzman çavuş gözaltına alındı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri, sosyal paylaşım sitesinde müstehcen yayınlar yapan Mehmet A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada Mehmet A.’nın Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşadığı belirlendi.
EMEKLİ ÇAVUŞ ÇIKTI
Ekipler psikolojik problemleri sebebiyle malulen uzman çavuşluktan emekli olduğu öğrenilen Mehmet A.’nın evine operasyon düzenledi.
Mehmet A., müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.