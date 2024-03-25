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Evine çağırmıştı! TikTok’ta kız çocuklarını taciz eden emekli uzman çavuş gözaltına alındı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden müstehcen yayın yapan emekli uzman çavuş Mehmet A. (56), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Evine çağırmıştı! TikTok’ta kız çocuklarını taciz eden emekli uzman çavuş gözaltına alındı mask

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri, sosyal paylaşım sitesinde müstehcen yayınlar yapan Mehmet A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada Mehmet A.’nın Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşadığı belirlendi.

EMEKLİ ÇAVUŞ ÇIKTI

Ekipler psikolojik problemleri sebebiyle malulen uzman çavuşluktan emekli olduğu öğrenilen Mehmet A.’nın evine operasyon düzenledi.

Mehmet A., müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gözaltına alındı.
# emekli, cumhuriyet

25 Mar 2024 - 09:52 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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