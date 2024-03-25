Köfteci Yusuf personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde faaliyet gösteren Köfteci Yusuf şubesi bünyesinde istihdam etmek üzere yaş ve cinsiyet fark etmeksizin en az ilkokul mezunu olması şartıyla 10 servis elemanı, 1 yıl süreyle 2 servis elemanı, 10 servis komisi olmak üzere toplamda 22 personel istihdam edecek. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.