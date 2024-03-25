Kocaeli Bölge Tiyatrosu Tiyatro Haftası’nı kutluyor

22 Mart Cuma günü başlanan etkinliklerin ilkinde Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen “Pembe Solucan İle Güneş” adlı çocuk oyunu çocuklarla buluştu. Çocuk Oyununu izleyenler arasında Kocaeli İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Hatice Doğancı da vardı.

Kocaeli Bölge Tiyatrosu (KBT), Çağdaş Drama Derneği (ÇDD), Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ) olmak üzere, başlıca üç kuruluşu temsil eden KBT’nin çalışmalarını sürdürdüğü Oda Tiyatrosunda ve atölyelerinde gerçekleştirilen etkinlikler 23 Mart Cumartesi günü başlayarak 24 Mart Pazar günü sona erdi.

23 Mart Cumartesi günü saat 12.00’de ve 16.00,da “Tiyatroda Çocuk” başlıklı atölyeler gerçekleştirildi. 24 Mart Pazar günü saat 12.00’de “Tiyatroda Gençler”, saat 16.00’da “Tiyatroda Çocuklar” atölyelerini gerçekleştirerek Oda Tiyatrosundaki çalışmaları tamamladılar. Çalışmalara toplam 12 grup katıldı. “TİYATRO HAFTASI” kutlama etkinliklerinde ulusal ve uluslararası bildiriler okundu. Bu etkinlikler ile 20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü, 21 Mart Dünya Kukla Günü ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlamaları coşku ve sevinci bir kez daha alkışlarla buluşmuş oldu.

Kutlamalar ve etkinlikler Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin’in 27 Mart Çarşamba günü Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nin düzenleyeceği “Yaşayan Tarih Sohbetleri”ne katılımı ile son bulacak.