25 Mar 2024 - 10:03- Gündem

Kartepe Teleferik Hattı bugün hizmete başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Kartepe turizmi için büyük bir adım olarak nitelendirilen Kartepe Teleferik Hattı bugünden itibaren halkın kullanımına açılıyor. Kartepe Teleferik Hattı 15 Nisan'a kadar ücretsiz hizmet verecek.